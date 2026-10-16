España

Receta de salsa Emmy, el acompañamiento perfecto para tus hamburguesas

Su sabor intenso y picante funciona muy bien con hamburguesas y patatas fritas, pero también con pollo crujiente, sushi o incluso con verduras

Hamburguesa con salsa Emmy (Pexels)
Hamburguesa con salsa Emmy (Pexels)
Guardar

Nueva York es el paraíso de las hamburguesas. Receta de comida rápida por excelencia, éxtasis de los amantes de la carne y razón de peregrinación para muchos, esta combinación de pan y carne, acompañada de diversos ingredientes, encuentra en la ciudad estadounidense su meca. En la Gran Manzana, las hamburgueserías llenan cada calle y esquina como si nacieran del subsuelo.

De las cientos de opciones que hay en esta ciudad, hay una hamburguesa que ha conseguido labrarse la fama como la mejor de todo Nueva York: la Emmy. Esta deliciosa creación nació en el restaurante Emily, un local famoso por su pizza de masa fina. Su Emmy, una hamburguesa creada por su chef Matt Hyland, robó al clásico italiano todo el protagonismo, convirtiéndose en una de las más conocidas de la ciudad.

PUBLICIDAD

La clave, dicen muchos, está en su salsa: bautizada como salsa Emmy, combina el picante dulce del gochujang con la cremosidad de la mayonesa japonesa. Su textura es suave y su sabor funciona muy bien con hamburguesas y patatas fritas, pero también con pollo crujiente, sushi o incluso con verduras.

Esta salsa se prepara con una base de gochujang con azúcar, vinagre de arroz, ajo y sésamo. Después, se mezcla una parte de esa preparación con mayonesa japonesa hasta conseguir una crema homogénea. El resultado es una salsa intensa, ligeramente ácida y muy cremosa, una mezcla de sabores que conquistará a todo aquel que lo pruebe.

PUBLICIDAD

Receta de salsa Emmy

Esta salsa se prepara en dos partes: primero se elabora una base de gochujang con azúcar, vinagre de arroz, ajo y sésamo. Después, se mezcla una parte de esa preparación con mayonesa japonesa hasta conseguir una crema homogénea.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos.
    • Preparación: 5 minutos.
    • Cocción: 5 minutos.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de azúcar
  • 3 cucharadas de vinagre de arroz
  • 60 ml de gochujang
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de semillas de sésamo
  • 120 ml de mayonesa japonesa Kewpie

Cómo hacer salsa Emmy, paso a paso

  1. Pon el azúcar y el vinagre de arroz en un cazo pequeño.
  2. Calienta a fuego bajo durante unos minutos.
  3. Remueve hasta que el azúcar se disuelva por completo. No dejes que la mezcla hierva.
  4. Añade el gochujang, el ajo picado y las semillas de sésamo.
  5. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
  6. Retira el cazo del fuego y deja que la salsa se temple.
  7. Mide 60 ml de la salsa de gochujang.
  8. Mezcla esa cantidad con los 120 ml de mayonesa japonesa. Incorpora la base poco a poco para controlar la intensidad.
  9. Remueve hasta obtener una salsa lisa y cremosa.
  10. Prueba y ajusta el punto de picante con más mayonesa si es necesario. Refrigera la salsa antes de servir para mejorar su textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 180 ml de salsa Emmy, equivalentes a:

  • 6 porciones de 2 cucharadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 2 cucharadas:

  • Calorías: 165 kcal.
  • Grasas: 16 g.
  • Hidratos de carbono: 5 g.
  • Proteínas: 1 g.
  • Sodio: aproximadamente 300-400 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa Emmy en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Se conserva durante 5-7 días. Remueve antes de servir y deséchala si presenta cambios de olor, color o textura.

Temas Relacionados

HamburguesasSalsasRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

La mujer del presidente del Gobierno se encontraba en un local junto a dos amigas cuando Quiles “la abordó y le impidió salir del local”

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

La Diputación Permanente convalida el decreto del Gobierno que recoge un paquete de medidas que incluye límites a la subida del gas, rebajas fiscales condicionadas y ayudas al transporte y al campo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Receta de crema de castañas: el mejor acompañante para los platos de carne de caza

Tres ingredientes bastan para transformar una cena en un plato de temporada. Esta salsa combina a la perfección con la carne de jabalí y corzo

Receta de crema de castañas: el mejor acompañante para los platos de carne de caza

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

El hombre de 39 años vive solo entre casas abandonadas en las montañas, donde su familia dejó huella

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

ECONOMÍA

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

DEPORTES

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”