Receta de salsa Emmy, el acompañamiento perfecto para tus hamburguesas

Hamburguesa con salsa Emmy (Pexels)

Guardar

Nueva York es el paraíso de las hamburguesas. Receta de comida rápida por excelencia, éxtasis de los amantes de la carne y razón de peregrinación para muchos, esta combinación de pan y carne, acompañada de diversos ingredientes, encuentra en la ciudad estadounidense su meca. En la Gran Manzana, las hamburgueserías llenan cada calle y esquina como si nacieran del subsuelo.

De las cientos de opciones que hay en esta ciudad, hay una hamburguesa que ha conseguido labrarse la fama como la mejor de todo Nueva York: la Emmy. Esta deliciosa creación nació en el restaurante Emily, un local famoso por su pizza de masa fina. Su Emmy, una hamburguesa creada por su chef Matt Hyland, robó al clásico italiano todo el protagonismo, convirtiéndose en una de las más conocidas de la ciudad.

PUBLICIDAD

La clave, dicen muchos, está en su salsa: bautizada como salsa Emmy, combina el picante dulce del gochujang con la cremosidad de la mayonesa japonesa. Su textura es suave y su sabor funciona muy bien con hamburguesas y patatas fritas, pero también con pollo crujiente, sushi o incluso con verduras.

Esta salsa se prepara con una base de gochujang con azúcar, vinagre de arroz, ajo y sésamo. Después, se mezcla una parte de esa preparación con mayonesa japonesa hasta conseguir una crema homogénea. El resultado es una salsa intensa, ligeramente ácida y muy cremosa, una mezcla de sabores que conquistará a todo aquel que lo pruebe.

PUBLICIDAD

Receta de salsa Emmy

Esta salsa se prepara en dos partes: primero se elabora una base de gochujang con azúcar, vinagre de arroz, ajo y sésamo. Después, se mezcla una parte de esa preparación con mayonesa japonesa hasta conseguir una crema homogénea.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos. Preparación: 5 minutos. Cocción: 5 minutos.



Ingredientes

3 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de vinagre de arroz

60 ml de gochujang

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de semillas de sésamo

120 ml de mayonesa japonesa Kewpie

Cómo hacer salsa Emmy, paso a paso

Pon el azúcar y el vinagre de arroz en un cazo pequeño. Calienta a fuego bajo durante unos minutos. Remueve hasta que el azúcar se disuelva por completo. No dejes que la mezcla hierva. Añade el gochujang, el ajo picado y las semillas de sésamo. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Retira el cazo del fuego y deja que la salsa se temple. Mide 60 ml de la salsa de gochujang. Mezcla esa cantidad con los 120 ml de mayonesa japonesa. Incorpora la base poco a poco para controlar la intensidad. Remueve hasta obtener una salsa lisa y cremosa. Prueba y ajusta el punto de picante con más mayonesa si es necesario. Refrigera la salsa antes de servir para mejorar su textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 180 ml de salsa Emmy, equivalentes a:

6 porciones de 2 cucharadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 2 cucharadas:

Calorías: 165 kcal.

Grasas: 16 g.

Hidratos de carbono: 5 g.

Proteínas: 1 g.

Sodio: aproximadamente 300-400 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa Emmy en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Se conserva durante 5-7 días. Remueve antes de servir y deséchala si presenta cambios de olor, color o textura.