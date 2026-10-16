Terzic quiere en Mestalla a un Athletic "preparado desde el calentamiento"

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Bilbao, 16 oct (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, quiere que su equipo afronte el partido del sábado en Mestalla frente al Valencia "preparado desde el calentamiento", para evitar un inicio como el del pasado sábado en Vallecas, donde apenas se pudieron disputar 15 minutos antes de la suspensión del encuentro.

"Quizás sea normal que, después de un parón, un equipo visitante necesite 15 o 20 minutos para entrar en el partido, pero es algo que mañana tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Cuando subamos al avión y entremos en el vestuario, necesito tener la sensación de que estamos preparados para rendir al máximo nivel", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa.

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Terzic destacó que será una visita "especial" para el Athletic a un estadio "emblemático" como Mestalla, en lo que será su último partido liguero allí, y en una cita "muy emocionante" también para la afición local por el estreno en casa de su nuevo entrenador, Javier Aguirre.

"Esperamos un rival que quiere cambiar su dinámica, un entrenador que quiere empezar bien en su nuevo estadio y un campo con mucha carga emocional, capaz de generar un gran impacto en ambos sentidos. Tenemos que ser conscientes de ello y estar preparados", explicó.

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El técnico alemán elogió la experiencia y la flexibilidad de Aguirre a la hora de plantear los partidos, así como su capacidad para ponerse por delante en el marcador y gestionar las ventajas.

"Si el rival está preparado para ser flexible, nosotros también tenemos que serlo, pero sin renunciar a nuestra manera de jugar. El Valencia tiene jugadores de mucha calidad en el centro del campo, muy rápidos en las bandas, y a los que les gusta buscar la espalda de la defensa", analizó.

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"Si no cerramos bien esos pases a la espalda, perdemos el balón y no hacemos una buena presión tras pérdida, serán muy peligrosos al contraataque. Pero, por encima de todo, las mayores exigencias nos las ponemos a nosotros mismos. En nuestro último partido fuera, el del Celta, ofrecimos una buenas actuación. Si somos capaces de recuperar ese nivel en lugar de repetir lo de Vallecas, tendremos más oportunidades de ganar", añadió.

Por otro lado, al referirse a la suspensión del encuentro frente al Rayo Vallecano, Terzic recalcó que "estar cuatro semanas sin competir es algo que no le gusta a nadie", especialmente porque, de los cuatro partidos que el Athletic tenía previstos a domicilio, "tres han sido reprogramados y en dos ocasiones hemos viajado sin llegar a jugar".

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"Nosotros no estuvimos implicados en lo que sucedió. Formamos parte de aquella situación, pero no fueron nuestras acciones ni nuestro comportamiento los que provocaron la suspensión del partido. Respetamos plenamente que todo el mundo pueda expresar sus sentimientos y sus opiniones", señaló.

"Pero para mí hay dos cuestiones importantes. La primera, y la más importante, es que nadie resulte herido y que no haya violencia en ninguna protesta. La segunda es una petición que hago como entrenador y es que espero que encontremos una buena solución para que esto no vuelva a ocurrir", añadió.

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Sobre las consecuencias del aplazamiento, el técnico de Menden insistió en que la nueva fecha del partido no puede suponer un perjuicio excesivo para el Athletic, que podría verse obligado a disputar varios encuentros en un corto espacio de tiempo en caso de que la nueva fecha fuera en la primera semana de noviembre.

"No puede suponer un gran castigo para nosotros tener que jugar demasiados partidos en un periodo de tiempo tan corto, porque no fue culpa nuestra", defendió. EFE

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ibn/apa