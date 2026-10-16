Espana agencias

Terzic quiere en Mestalla a un Athletic "preparado desde el calentamiento"

Guardar

Bilbao, 16 oct (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, quiere que su equipo afronte el partido del sábado en Mestalla frente al Valencia "preparado desde el calentamiento", para evitar un inicio como el del pasado sábado en Vallecas, donde apenas se pudieron disputar 15 minutos antes de la suspensión del encuentro.

"Quizás sea normal que, después de un parón, un equipo visitante necesite 15 o 20 minutos para entrar en el partido, pero es algo que mañana tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Cuando subamos al avión y entremos en el vestuario, necesito tener la sensación de que estamos preparados para rendir al máximo nivel", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa.

PUBLICIDAD

Terzic destacó que será una visita "especial" para el Athletic a un estadio "emblemático" como Mestalla, en lo que será su último partido liguero allí, y en una cita "muy emocionante" también para la afición local por el estreno en casa de su nuevo entrenador, Javier Aguirre.

"Esperamos un rival que quiere cambiar su dinámica, un entrenador que quiere empezar bien en su nuevo estadio y un campo con mucha carga emocional, capaz de generar un gran impacto en ambos sentidos. Tenemos que ser conscientes de ello y estar preparados", explicó.

PUBLICIDAD

El técnico alemán elogió la experiencia y la flexibilidad de Aguirre a la hora de plantear los partidos, así como su capacidad para ponerse por delante en el marcador y gestionar las ventajas.

"Si el rival está preparado para ser flexible, nosotros también tenemos que serlo, pero sin renunciar a nuestra manera de jugar. El Valencia tiene jugadores de mucha calidad en el centro del campo, muy rápidos en las bandas, y a los que les gusta buscar la espalda de la defensa", analizó.

"Si no cerramos bien esos pases a la espalda, perdemos el balón y no hacemos una buena presión tras pérdida, serán muy peligrosos al contraataque. Pero, por encima de todo, las mayores exigencias nos las ponemos a nosotros mismos. En nuestro último partido fuera, el del Celta, ofrecimos una buenas actuación. Si somos capaces de recuperar ese nivel en lugar de repetir lo de Vallecas, tendremos más oportunidades de ganar", añadió.

Por otro lado, al referirse a la suspensión del encuentro frente al Rayo Vallecano, Terzic recalcó que "estar cuatro semanas sin competir es algo que no le gusta a nadie", especialmente porque, de los cuatro partidos que el Athletic tenía previstos a domicilio, "tres han sido reprogramados y en dos ocasiones hemos viajado sin llegar a jugar".

"Nosotros no estuvimos implicados en lo que sucedió. Formamos parte de aquella situación, pero no fueron nuestras acciones ni nuestro comportamiento los que provocaron la suspensión del partido. Respetamos plenamente que todo el mundo pueda expresar sus sentimientos y sus opiniones", señaló.

"Pero para mí hay dos cuestiones importantes. La primera, y la más importante, es que nadie resulte herido y que no haya violencia en ninguna protesta. La segunda es una petición que hago como entrenador y es que espero que encontremos una buena solución para que esto no vuelva a ocurrir", añadió.

Sobre las consecuencias del aplazamiento, el técnico de Menden insistió en que la nueva fecha del partido no puede suponer un perjuicio excesivo para el Athletic, que podría verse obligado a disputar varios encuentros en un corto espacio de tiempo en caso de que la nueva fecha fuera en la primera semana de noviembre.

"No puede suponer un gran castigo para nosotros tener que jugar demasiados partidos en un periodo de tiempo tan corto, porque no fue culpa nuestra", defendió. EFE

ibn/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Frederiksen pide examinar el modelo español de regularización, mientras Meloni exige mayor vigilancia en las fronteras tras la crisis de Ceuta

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Alba Carrillo abandona ‘El Sótano Club’ en pleno directo para centrarse en La Séptima: “La semana pasada ya estuve enferma del cansancio”

La presentadora ha decidido dejar el programa de TEN antes de tiempo para poder darlo todo en el arranque de la nueva cadena

Alba Carrillo abandona ‘El Sótano Club’ en pleno directo para centrarse en La Séptima: “La semana pasada ya estuve enferma del cansancio”

Suspenden a una doctora en Italia por cobrar en efectivo pruebas gratuitas y exagerar los diagnósticos a sus pacientes

La Justicia también la investiga por acceder ilegalmente al sistema informático del centro para espiar los expedientes de sus compañeros

Suspenden a una doctora en Italia por cobrar en efectivo pruebas gratuitas y exagerar los diagnósticos a sus pacientes

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 16 de octubre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

ECONOMÍA

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

DEPORTES

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación