Marlaska se compromete a desalojar a los migrantes de los montes de Ceuta antes del 1 de noviembre

16/10/2026 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita distintas infraestructuras policiales situadas en El Tarajal acompañado por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, David de la Encina, a 16 de octubre de 2026, en Ceuta (España). El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita hoy la frontera de El Tarajal en Ceuta. La visita coincide con la investigación judicial sobre la crisis migratoria del pasado verano y la reciente polémica política por la presencia de buques militares marroquíes en aguas de la ciudad autónoma. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido este viernes a desalojar antes del próximo 1 de noviembre de los montes de Ceuta a los migrantes que han buscado aquí refugio tras la entrada masiva desde Marruecos de finales de julio, con el objetivo de que los ciudadanos puedan celebrar el Día de la Mochila en los espacios naturales de la ciudad, como marca la tradición.

En una rueda de prensa en Ceuta, Marlaska ha dado por concluida la fase de desalojo de migrantes que habían levantado asentamientos en las playas de Ceuta, tras la entrada masiva de finales de julio, y ha puesto el foco en los que continúan fuera de las instalaciones policiales deambulando por montes y barrios de la ciudad.

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"Nos comprometimos que antes del 11 de octubre las playas de Benítez, Trampolín y El Guano iban a estar desalojadas; me gustaría decir ahora que también mantenemos el compromiso de que, antes del 1 de noviembre, el conjunto de los ceutíes podáis disfrutar como todos los años de vuestros montes y poder disfrutar en familia con amigos de un día tan especial, y lo abordaremos en ese sentido", ha dicho en referencia al Día de la Mochila.

Marlaska ha anunciado este compromiso sin precisar cómo se desarrollará el operativo para que las personas migrantes abandonen las zonas forestales, donde se estima que permanecen escondidos centenares, ni qué medidas se adoptarán para cumplir el plazo establecido.

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El Día de la Mochila es una de las celebraciones tradicionales más arraigadas de Ceuta y tiene lugar cada 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos. Durante esta jornada, familias y grupos de amigos acuden a los montes y espacios naturales de la ciudad para pasar el día al aire libre y compartir comida, frutos secos y otros productos típicos de la fecha.

REFUGIOS IMPROVISADOS EN ÁREAS FORESTALES

La presencia de personas migrantes en estas zonas se remonta a la entrada masiva registrada a finales de julio, cuando centenares de personas se dispersaron por distintos puntos de la ciudad para evitar la actuación policial. Desde entonces, parte de ellas ha permanecido en áreas forestales, donde ha establecido refugios improvisados.

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Muchos de estos migrantes acudían a la playa del Trampolín para recibir las comidas distribuidas por Cruz Roja, un reparto que llegó a superar las 3.500 raciones. Tras el desalojo de este asentamiento costero, las autoridades trasladaron a alrededor de 1.700 personas, mientras que otras abandonaron la zona y se desplazaron hacia los montes y las barriadas periféricas.

Según ha podido saber Europa Press, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han empleado drones para sobrevolar las zonas verdes de Ceuta con el objetivo de identificar a las personas que permanecen en ellas. No obstante, no han trascendido datos oficiales sobre el número de migrantes que continúan en estos espacios, ni detalles sobre el dispositivo previsto para proceder a su desalojo.

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El compromiso anunciado por el titular de Interior llega después de que el Gobierno fijara el 15 de octubre como fecha límite para desalojar las playas de Benítez, el Trampolín y el Guano. El ministro ha aludido al cumplimiento de ese plazo como precedente para garantizar que los montes estén disponibles para la celebración del Día de la Mochila.