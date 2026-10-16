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Los trabajadores fijos discontinuos del Barcelona convocan una huelga para el clásico

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Barcelona, 16 oct (EFE).- El colectivo de trabajadores fijos discontinuos del FC Barcelona ha convocado una huelga coincidiendo con el clásico del próximo 25 de octubre ante "el deterioro" de sus condiciones laborales.

Mediante un comunicado, el citado colectivo informa de que la convocatoria abarcará tres días, desde las 00:00 horas del 23 de octubre y hasta las 06:00 horas del 26 de octubre, para reivindicar además del deterioro de sus condiciones laborales, la falta de personal, así como "las desigualdades existentes dentro de la propia empresa y la ausencia de respuestas concretas por parte del Club".

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La huelga afectará a todas las instalaciones en las que los citados trabajadores desarrollan su actividad y tendrá "especial incidencia" en el Spotify Camp Nou durante el clásico frente al Real Madrid.

También afectará a los partidos del primer equipo femenino en el Estadio Johan Cruyff, a los encuentros de baloncesto y balonmano en el Palau Blaugrana y a todas las actividades de las categorías inferiores en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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El citado colectivo también denuncia "el incumplimiento de acuerdos, irregularidades de carácter contractual, situaciones de discriminación entre trabajadores y trabajadoras del mismo Club", así como "incumplimientos del convenio colectivo y una reducción progresiva de la plantilla", mientras "diversos servicios pasan a ser cubiertos por empresas externas".

"Alertamos de que esta situación precariza los servicios, reduce la capacidad de respuesta ante incidencias y perjudica la atención a socios y aficionados. Consideramos que esta movilización constituye el último recurso ante la falta de avances y de compromisos concretos", según denuncia el comité de huelga del personal fijo discontinuo del FC Barcelona. EFE

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