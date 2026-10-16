Los partidos a la izquierda del PSOE en C.Valenciana concurrirán unidos en la coalición Compromís-Front Valencià

Las formaciones políticas a la izquierda del PSOE en la Comunidad Valenciana concurrirán unidas en las elecciones generales del 29N bajo la marca Compromís-Front Valencià. Entre ellas figuran Compromís, Esquerra Unida (EUPV), Podem y Esquerra Republicana (ERPV).
El acuerdo llega después de que el Consell Nacional de EUPV haya cambiado su resolución de anoche, en la que el 75% de los integrantes rechazó integrarse en la coalición, por una postura favorable con el 66% de apoyos tras las negociaciones y las modificaciones en la oferta, fundamentalmente en la denominación.
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Además, a primera hora de esta tarde, Podem ha confirmado que da luz verde al preacuerdo con la coalición valenciana, después de que sus bases lo hayan respaldado con el 87,7% de los votos.
De esta manera, Compromís encabezaría las listas por las circunscripciones de Valencia y Castellón mientras que los 'morados' se quedarían con el número uno por Alicante.
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