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Los partidos a la izquierda del PSOE en C.Valenciana concurrirán unidos en la coalición Compromís-Front Valencià

25/09/2024 (I-2D) El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, y la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, un recurso de la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana, frente al Congreso, a 25 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Compromís ha abierto contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Educativa, aprobada hace unos meses por PP y VOX en Les Corts. Este recurso al Tribunal Constitucional (TC) lo han presentado cerca de 50 diputados de Sumar, Podemos, EH Bildu, BNG, Junts y ERC en el Congreso. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press
25/09/2024 (I-2D) El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, y la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, un recurso de la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana, frente al Congreso, a 25 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Compromís ha abierto contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Educativa, aprobada hace unos meses por PP y VOX en Les Corts. Este recurso al Tribunal Constitucional (TC) lo han presentado cerca de 50 diputados de Sumar, Podemos, EH Bildu, BNG, Junts y ERC en el Congreso. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press
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Las formaciones políticas a la izquierda del PSOE en la Comunidad Valenciana concurrirán unidas en las elecciones generales del 29N bajo la marca Compromís-Front Valencià. Entre ellas figuran Compromís, Esquerra Unida (EUPV), Podem y Esquerra Republicana (ERPV).

El acuerdo llega después de que el Consell Nacional de EUPV haya cambiado su resolución de anoche, en la que el 75% de los integrantes rechazó integrarse en la coalición, por una postura favorable con el 66% de apoyos tras las negociaciones y las modificaciones en la oferta, fundamentalmente en la denominación.

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Además, a primera hora de esta tarde, Podem ha confirmado que da luz verde al preacuerdo con la coalición valenciana, después de que sus bases lo hayan respaldado con el 87,7% de los votos.

De esta manera, Compromís encabezaría las listas por las circunscripciones de Valencia y Castellón mientras que los 'morados' se quedarían con el número uno por Alicante.

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