Los guardias civiles destinados en Ceuta recibirán una gratificación de 100 euros

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Madrid, 16 oct (EFE).- Los agentes de la Guardia Civil que se encuentran destinados en Ceuta y los que reforzaron el dispositivo a raíz de la crisis migratoria recibirán una gratificación extraordinaria de 100 euros, según se refleja en una instrucción interna del cuerpo a la que ha tenido acceso EFE.

Tendrán derecho a esta gratificación todos aquellos agentes que desde el 30 de julio dependan de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, aquellos que estén en comisión de servicio en la ciudad autónoma y los que hayan trabajado "de manera intensiva en la gestión de la situación, pero fuera de la Ciudad Autónoma de Ceuta".

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En la instrucción, la dirección general del cuerpo apunta que la crisis migratoria "no puede entenderse como un episodio aislado ni limitado a los acontecimientos de finales de julio".

"La prolongación temporal de la crisis, junto con la elevada demanda operativa asociada a la misma, ha supuesto una dedicación extraordinaria del personal participante, que ha desarrollado sus cometidos en un contexto de especial complejidad, contribuyendo de forma decisiva al mantenimiento de la seguridad y al cumplimiento de las misiones legalmente encomendadas a la Guardia Civil", se recoge en la instrucción.

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La crisis migratoria también implicó que la Guardia Civil "incrementase significativamente su esfuerzo operativo mediante el despliegue y sostenimiento de recursos humanos y materiales adicionales", agrega el cuerpo.

Por ello, la dirección general considera "indispensable" que "los guardias civiles que han participado en los dispositivos extraordinarios, y que han hecho gala de una especial disponibilidad para el servicio en unas condiciones de especial complejidad, dificultad o penosidad, vean retribuidos de manera adecuada su especial dedicación al servicio".

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Para tener derecho a esta gratificación se tendrán en cuenta los días de trabajo en Ceuta siempre y cuando hayan trabajado un mínimo de cuatro horas al día. EFE