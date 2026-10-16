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Las demandas por despido marcan récord en el segundo trimestre con 45.230 procedimientos

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Madrid, 16 oct (EFE).- Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social ascendieron a 45.230 en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 11,2 % con respecto al mismo periodo de 2025 y un récord de la serie histórica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según el informe "Efecto de la crisis en los órganos judiciales" publicado este viernes, el número de demandas por despido ha superado las 41.878 contabilizadas en el primer trimestre de 2013, en plena crisis financiera, y las 41.597 del tercer trimestre de 2020, en el momento más duro de la pandemia.

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Después de ese último pico, las demandas por despido fueron disminuyendo hasta marcar el menor dato de los últimos años en el tercer trimestre de 2021, momento en el que iniciaron una senda ascendente que ahora marca récord de esta serie que comienza en 2007.

Por regiones, Cataluña -con 9.075, el 20 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se presentaron más demandas por despido entre abril y junio de 2026; seguida por Madrid, con 8.040; Andalucía, con 7.302; y la Comunidad Valenciana, con 5.885.

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No obstante, los mayores incrementos con respecto al mismo periodo del año pasado se dieron en Galicia (27,8 %), Cataluña (24,3 %) y Castilla y León (23,6 %).

Además, las Secciones de lo Social registraron en el segundo trimestre 35.043 reclamaciones de cantidad, un 3,4 % más que un año antes.

De ellas, 6.422 se presentaron en Madrid, lo que equivale al 18,32 % del total; 5.995, en Andalucía; y 3.907, en Cataluña.

Los mayores aumentos de la reclamaciones de cantidad se dieron en Asturias (51,7 %), Extremadura (35 %) y Castilla-La Mancha (29,6 %).

Además, en el segundo trimestre del año los juzgados de lo mercantil registraron 97 expedientes de regulación de empleo (ERE), un 2,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Por regiones, destaca la comunidad de Cataluña como la que aglutina el mayor número de procedimientos, con 40; seguida por País Vasco, con 16; y Madrid, con 12. EFE

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