La Fiscalía pide 5 años de cárcel para la consejera grancanaria de Política Territorial

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 oct (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral contra la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda (NC), y otros seis cargos insulares y empresarios por las supuestas irregularidades cometidas en la Jornadas del Paisaje de entre 2016 y 2019 y reclama penas de hasta cinco años de prisión.

Según ha informado en un comunicado la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Javier Ródenas aprecia en los acusados delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa y pide también que seis de los acusados indemnicen al Cabildo con 15.717 euros.

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La presentación del escrito se ha producido tras concluir la investigación el magistrado de la Plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y dar traslado a las partes para que formularan sus acusaciones.

El fiscal reclama para la consejera Inés Miranda una condena de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, pena que también solicita para los directores en esos años de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo, que también figuran en la causa.

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A cinco años de prisión se exponen también la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna -que figura en la causa junto a su marido, el interventor del Cabildo en esos años, José Juan Sánchez Arencibia-, y para el periodista y empresario Michel Jorge Millares.

Para estos dos procesados pide que se les inhabilite durante seis años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

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José Juan Sánchez Arencibia se enfrenta a dos años de prisión, una multa de 10.950 euros, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para la acusada Mónica del Pino Torres, titular de otra mercantil implicada en la causa, se solicitan tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En su escrito, de 97 folios, el fiscal describe un supuesto plan concertado entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, ocultar a quien habría ejecutado materialmente las prestaciones y utilizar el procedimiento de contratación pública como una apariencia formal de legalidad. EFE

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