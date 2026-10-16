Espana agencias

La Fiscalía pide 5 años de cárcel para la consejera grancanaria de Política Territorial

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 16 oct (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral contra la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda (NC), y otros seis cargos insulares y empresarios por las supuestas irregularidades cometidas en la Jornadas del Paisaje de entre 2016 y 2019 y reclama penas de hasta cinco años de prisión.

Según ha informado en un comunicado la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Javier Ródenas aprecia en los acusados delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa y pide también que seis de los acusados indemnicen al Cabildo con 15.717 euros.

PUBLICIDAD

La presentación del escrito se ha producido tras concluir la investigación el magistrado de la Plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y dar traslado a las partes para que formularan sus acusaciones.

El fiscal reclama para la consejera Inés Miranda una condena de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, pena que también solicita para los directores en esos años de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo, que también figuran en la causa.

PUBLICIDAD

A cinco años de prisión se exponen también la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna -que figura en la causa junto a su marido, el interventor del Cabildo en esos años, José Juan Sánchez Arencibia-, y para el periodista y empresario Michel Jorge Millares.

Para estos dos procesados pide que se les inhabilite durante seis años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

José Juan Sánchez Arencibia se enfrenta a dos años de prisión, una multa de 10.950 euros, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para la acusada Mónica del Pino Torres, titular de otra mercantil implicada en la causa, se solicitan tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En su escrito, de 97 folios, el fiscal describe un supuesto plan concertado entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, ocultar a quien habría ejecutado materialmente las prestaciones y utilizar el procedimiento de contratación pública como una apariencia formal de legalidad. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Frederiksen pide examinar el modelo español de regularización, mientras Meloni exige mayor vigilancia en las fronteras tras la crisis de Ceuta

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Alba Carrillo abandona ‘El Sótano Club’ en pleno directo para centrarse en La Séptima: “La semana pasada ya estuve enferma del cansancio”

La presentadora ha decidido dejar el programa de TEN antes de tiempo para poder darlo todo en el arranque de la nueva cadena

Alba Carrillo abandona ‘El Sótano Club’ en pleno directo para centrarse en La Séptima: “La semana pasada ya estuve enferma del cansancio”

Suspenden a una doctora en Italia por cobrar en efectivo pruebas gratuitas y exagerar los diagnósticos a sus pacientes

La Justicia también la investiga por acceder ilegalmente al sistema informático del centro para espiar los expedientes de sus compañeros

Suspenden a una doctora en Italia por cobrar en efectivo pruebas gratuitas y exagerar los diagnósticos a sus pacientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

ECONOMÍA

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

DEPORTES

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación