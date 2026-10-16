Interior ha admitido a trámite 1.200 peticiones de asilo en Ceuta y ya se han resuelto 700

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Ceuta, 16 oct (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este viernes que se han admitido a trámite casi 1.200 peticiones de protección internacional de los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio y que ya se han resuelto unas 700 de ellas.

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, el ministro ha afirmado que las resoluciones corresponden a la Oficina de Asilo y Refugio y ha destacado que muchas de estas personas han optado por regresar voluntariamente a Marruecos al saber que no tenían derecho a la protección.

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En este sentido, se ha referido particularmente al hecho de que muchos migrantes estén optando por aducir razones de pertenencia al colectivo LGTBI para pedir asilo en lugar de hacerlo por razones económicas.

"Esta petición debe estar sujeta a una prueba razonable, objetiva y clara, es decir, no estamos ante una mera alusión a cualquier circunstancia sino que debe existir un mínimo de prueba seria", ha referido el ministro.

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Ha defendido la "perfecta coordinación" de la Policía Nacional y la Guardia Civil tras la entrada masiva "porque trabajaron para la protección de la frontera y para salvar vidas y evitar que la tragedia fuera mayor".

"En una situación extraordinaria y excepcional me siento más que satisfecho de su actuación y hay que agradecer su trabajo en unos momentos de tensión máxima". EFE

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(foto) (vídeo)