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Interior da por superada la primera fase de la crisis en Ceuta: 12.000 retornos voluntarios y 100 expedientes diarios

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado por superada "con éxito" la primera fase del dispositivo extraordinario desplegado en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes de los días 30 y 31 de julio, después de que, según ha informado este viernes, 12.000 hayan regresado voluntariamente a Marruecos desde agosto y se haya duplicado los medios para poder tramitar una media de cien expedientes diarios, tanto de asilo como, en la mayoría de los casos, de devoluciones.

En su quinta comparecencia en la ciudad desde el inicio de la crisis, el ministro ha calificado de "razonablemente eficaz" la respuesta del Gobierno ante una situación que ha definido como "extraordinaria", y ha defendido las medidas adoptadas para afrontar sus consecuencias.

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Según Marlaska, ya se han formalizado casi 1.200 peticiones de protección internacional, de las que se han resuelto aproximadamente unas 700. "Se está trabajando de una forma realmente importante", ha dicho, remitiéndose a los diez módulos con 20 puestos de trabajo del nuevo CATE, lo que va a permitir "no menos de 100" expedientes diarios.

"Nuestro compromiso, como dije desde el primer día, es que abandonen la ciudad todas aquellas personas que permanecen en Ceuta sin derecho a estarlo; en ninguna de mis comparecencias anteriores creo que haya faltado a la verdad", ha asegurado desde la Delegación del Gobierno.

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SITUACIÓN DE MENORES

Sobre la situación de los menores, el titular del Interior ha pedido que los medios de comunicación pregunten al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. "Respecto a los menores, me gustaría que esa pregunta se la hicierais, y tengo que decirlo así, al presidente de la Ciudad Autónoma o a los consejeros responsables políticos, que son, evidentemente, los responsables de los menores", ha dicho.

"Nosotros hemos asumido todas las competencias de los menores cuando ellos no han asumido esa competencia", ha indicado Marlaska, en referencia a los desalojos de las playas o a la necesidad de que los servicios sociales de Ceuta designaran el responsable legal de la tutela de estos menores.

"Es la ciudad autónoma la que tiene que traernos a los menores para los triajes, nosotros estamos preparados", ha continuado Marlaska. El ministro ha hablado de comunicación fluida entre administraciones y ha puesto el foco en atender al bienestar de los menores, aunque deslizando que "la propia ciudad no ha hecho, por así decirlo, los deberes".

VISITA DEL CATE DEL TARAJAL

El ministro ha visitado el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CATE) en el Tarajal, donde ha anunciado que se duplicarán los efectivos policiales y los recursos materiales para agilizar la identificación de las personas migrantes.

La instalación contará con nuevos módulos policiales destinados al registro y a la formalización de solicitudes de protección internacional, con capacidad para iniciar y tramitar hasta 100 expedientes diarios, tanto de devolución como de protección internacional, según ha explicado el ministro.

Esta ampliación permitirá, ha añadido, incrementar "sustancialmente" en las próximas semanas las resoluciones de los expedientes de protección internacional y las devoluciones de aquellas personas cuyas solicitudes hayan sido desestimadas.

RETORNOS VOLUNTARIOS, NO ENCUBIERTOS

Marlaska ha reiterado que su compromiso es que abandonen la ciudad todas aquellas personas que permanezcan en Ceuta sin derecho a hacerlo, tras la entrada masiva de finales de julio. Aunque ha reiterado que el proceso no puede ser inmediato, ha asegurado que el Ejecutivo está actuando con contundencia y eficacia.

En este sentido, ha cifrado en 12.000 los retornos voluntarios a Marruecos registrados desde agosto y ha rechazado que se hayan producido "devoluciones encubiertas" tras los desalojos de los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín.

"Son retornos voluntarios y quiero ser contundente: no hay en ningún caso ninguna devolución encubierta", ha afirmado en respuesta a las informaciones sobre supuestas presiones policiales a personas migrantes para que regresaran al país vecino.

Preguntado por las imágenes de agentes que acompañaban a migrantes hasta la frontera del Tarajal en los autobuses utilizados durante los desalojos, Marlaska ha asegurado que estos traslados respondían a la voluntad expresa de las propias personas afectadas.

Según ha explicado, los migrantes habían manifestado libremente su intención de regresar y firmado un acta de desistimiento de su solicitud de protección internacional.

De los 12.000 retornos contabilizados, alrededor de 400 correspondían a personas que habían solicitado protección internacional y que renunciaron a su petición antes de que concluyera la tramitación administrativa, según los datos facilitados por el ministro.

A esta cifra ha sumado más de 500 expulsiones ejecutadas durante los dos últimos meses por orden judicial o mediante resolución administrativa.

El ministro ha recordado, además, que el Gobierno trabaja en medidas de carácter estructural y permanente para responder a las consecuencias de la entrada masiva, entre ellas la ampliación del espigón fronterizo del Tarajal, cuya ejecución ha situado entre las actuaciones previstas próximamente, a la espera de los pertinentes informes de diferentes administraciones.

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EuropaPress

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