Imbroda: La visita de los reyes a Melilla abre la puerta de la confianza y la esperanza

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Melilla, 16 oct (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha afirmado que la visita de los reyes Felipe VI y Letizia “abre la puerta de la confianza, la esperanza y la ilusión” en la ciudad al lanzar un mensaje de que “esto es España y Europa”, algo que “hacía falta”.

Imbroda ha hecho este viernes balance de la visita en una comparecencia donde ha dado las gracias a los reyes por su visita y mensaje tanto en Ceuta como en Melilla; a los melillenses por “la gran acogida” que les dispensaron en las calles, con “miles y miles” de personas en todos los puntos por los que pasaron los monarcas; y a todos los servicios públicos que posibilitaron que el viaje fuera “un éxito total”.

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“Melilla es otra Melilla a partir del día 14, seguro”, ha dicho Imbroda, convencido de esta “nueva Melilla” tiene “un nuevo horizonte con más esperanza, futuro, certidumbre y confianza”.

Ha admitido que está “pletórico de tranquilidad, de gozo y, sobre todo, de tener encima de la mesa un futuro esplendoroso para Melilla”, ya que “se han dado varios campanazos” en los mensajes del rey, cuya importancia ha equiparado a la de “los mensajes de los melillenses tirándose a la calle todos”.

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Sobre el discurso del monarca, Imbroda ha sido rotundo: “Su mensaje es lo suficientemente potente, clarividente y diáfano como para que todos sepamos dónde jugamos, dónde estamos, quiénes somos y qué futuro nos aguarda”, todo ello en el marco de la Constitución Española y la unidad de España.

Con su discurso, según Imbroda, se ha transmitido que “aquí están España y el jefe del Estado a la cabeza de la manifestación diciendo ‘cuidado, estamos en España, no admitimos bromas pesadas’”.

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También ha destacado como mensaje que “esto son visitas rutinarias ya” y todo el mundo debe acostumbrarse a que el rey viaje a Melilla y “tomarlo como una cosa normalizada”, si bien el Gobierno local no descarta alguna iniciativa para que permanezca el recuerdo de esta visita igual que se hizo con la de los reyes Juan Carlos I y Sofía en 2007.

Respecto a la respuesta de los melillenses, ha subrayado que le dio “una satisfacción enorme”, además de “una tranquilidad y una alegría inconmensurable” al ver sobre todo a gente muy joven esperando en la Plaza de España desde horas antes de la llegada de los reyes.

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Durante la visita de los reyes hubo también una reunión en su despacho que, si bien duró poco tiempo y permitió “un comentario breve” de cada asistente, alrededor de una decena, Imbroda ha asegurado que “fue sustancioso” y permitió poner sobre la mesa “las cosas importantes”, como la crisis de finales de julio, la situación de Melilla y la economía local.

La situación actual, ha dicho Imbroda, es distinta a la que había en 2007 con la visita de los reyes Juan Carlos y Sofía, tanto en España como en Melilla por la economía y “la hostilidad patente” de Marruecos hacia las dos ciudades autónomas, que “tuvo su colofón en 2018 con el cierre de la aduana comercial” para “ahogarlas” económicamente. EFE

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(Vídeo)