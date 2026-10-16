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El artista francés Mar Rasa se lleva el primer premio del Festival Flora de Córdoba 2026

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Córdoba, 16 oct (EFE).- El artista francés Mas Rasa ha sido el ganador de la novena edición del Festival Internacional de la Flores Flora de Córdoba 2026 por su instalación Cataclismo, ubicada en el patio central del Palacio de Orive, y "por situar al material como centro esencial del concepto de la instalación y por su adecuación al tema de la edición”, según el jurado del certamen.

Su creación de podrá ver hasta el 22 de octubre, fecha de clausura del festival, y el primer premio, otorgado por unanimidad, está dotado con 25.000 euros.

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'Cataclismo', según explica la organización, es la puerta a un paisaje en transformación y Mas Rasa convierte el patio del Palacio de Orive en una marisma tras el paso de un viento huracanado.

Invisibles pero omnipresentes, millones de semillas listas para germinar se reparten por toda la instalación, en una promesa silenciosa de renovación, de tal forma que, a través de este gesto, 'Cataclismo' trasciende el duelo por el paisaje para celebrar la resiliencia de la vida.

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La instalación se convierte así en una experiencia efímera y contemplativa, que irá variando a lo largo de los días, y en la que se invita al visitante a atravesar la belleza áspera de un mundo moldeado por el poder de un inesperado desorden, pero sostenido por la convicción de que la vida siempre sale adelante.

El segundo premio, dotado con 10.000 euros, ha recaído en Flover NYC por su instalación 'No puedo esperar más al futuro', ubicada en el patio barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, de la que el jurado, también por unanimidad, ha destacado "su perfecta ejecución y su acertado desafío con el espacio”.

Para María Van de Eynde, directora general de Flora, cualquier persona que pase por Córdoba estos días "podrá percibir que lo que sucede es algo muy especial", ya que en la ciudad subyace una "inteligencia cultural única, que es el punto de arranque del festival".

"Trabajamos para crear algo nuevo, efímero y extraordinario que dé respuesta a toda esa belleza que nos abruma. Algo que solo se pueda disfrutar una vez en la vida en Córdoba, una experiencia pensada para todo tipo de públicos, para cualquier persona interesada en la botánica y sus conexiones con el arte y la cultura”, ha apuntado Van de Eynde.

Además de los artistas ganadores, este año participan en el festival otros tres creadores florales de gran prestigio internacional como Sohee Park, con su obra titulada 'Halcyon', expuesta en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba; Hamish Powell con 'El murmullo' en el Patio de la Columnas del Palacio de Viana; y Taller Banegas con 'Interludio' en el patio II del Museo Arqueológico. EFE

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