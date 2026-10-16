Detenido un hombre que compraba por internet componentes de armas para traficar con ellas

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Madrid a un hombre que compraba en internet componentes de armas de fuego para ensamblarlas y venderlas de forma ilegal.

Según informa este viernes la dirección general de la Guardia Civil, el detenido adquiría en establecimientos de Estados Unidos y otros países extranjeros componentes esenciales de armas como armazones, cañones y correderas con los que montaba las armas de fuego completas, en su mayoría pistolas, con las que posteriormente traficaba.

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La investigación se inició tras interceptarse en Estados Unidos un paquete postal con destino a España que contenía en su interior cañones nuevos de pistola. Este hecho fue comunicado por la agencia Homeland Security Investigations (HSI) a los investigadores en tráfico de armas de la Guardia Civil.

A pesar de las medidas de seguridad empleadas por el autor para evitar su identificación, la investigación conjunta permitió no solo identificar al comprador, sino también descubrir que a lo largo de los últimos meses, había utilizado diferentes identidades ficticias para realizar numerosas compras.

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Durante los registros practicados se han intervenido siete pistolas, una escopeta de cañones recortados, un rifle, trece cañones nuevos de pistola, cinco armazones de pistola, tres silenciadores, 1.400 cartuchos metálicos de diferentes calibres y 6.500 euros en efectivo.

La Guardia Civil destaca que esta operación, dirigida por un juzgado de Majadahonda (Madrid), se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, que es el cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada la competencia sobre el control de las armas y explosivos. EFE

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