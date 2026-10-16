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Los looks de los Premios Planeta 2026: de la original falda de Sandra Barneda al traje de terciopelo de Sonsoles Ónega

La gran noche de las letras reúne en Barcelona a numerosos rostros conocidos, con propuestas que van del terciopelo azul noche al burdeos, el rosa y los clásicos blanco y negro

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Los Premios Planeta han celebrado este pasado jueves, 15 de octubre, una edición muy especial: la número 75 de uno de los acontecimientos literarios más importantes del calendario cultural español. La cita, que tiene lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, reúne a escritores, periodistas, representantes políticos y numerosos rostros conocidos que no han querido perderse una noche marcada por la expectación en torno al fallo del jurado y, por supuesto, por los estilismos de sus invitados.

Con un millón de euros para el ganador y 200.000 euros para el finalista, el galardón vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Pero, más allá de las novelas que se alzarán con el reconocimiento, la alfombra roja también ofrece una buena oportunidad para descubrir las apuestas de moda de quienes acuden a la ceremonia.

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Entre las asistentes destacan presentadoras y periodistas tan conocidas como Sonsoles Ónega, Nieves Herrero y Raquel Sánchez Silva, además de Sandra Barneda, que reapareció en público junto a su esposa, Pascalle Paerel, después de celebrar su boda el pasado fin de semana.

Raquel Sánchez Silva apuesta por el burdeos y las plumas

Los presentadores Raquel Sánchez Silva y Boris Izaguirre en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)
Los presentadores Raquel Sánchez Silva y Boris Izaguirre en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)

Raquel Sánchez Silva ha vuelto a demostrar su afinidad con la moda española con un diseño de la colección otoño-invierno 2026-2027 de Isabel Sanchís. La presentadora ha elegido un vestido burdeos de crepé doble, ajustado al cuerpo y con escote palabra de honor, que destaca especialmente por el volumen de la falda a partir de la rodilla, adornada con pequeñas plumas negras. Una pequeña capa con cuello subido completa una propuesta sofisticada y con personalidad, perfecta para una noche de gala.

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La presentadora y escritora Sonsoles Ónega en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)
La presentadora y escritora Sonsoles Ónega en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)

Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta en 2023 con Las hijas de la criada, ha apostado por una fórmula clásica que nunca falla: el traje de chaqueta. La periodista ha escogido un conjunto de terciopelo azul noche compuesto por una americana estructurada de cuello subido y sin solapas y un pantalón de pierna ancha. El toque luminoso lo ponen los salones plateados con acabado brillante, que asoman discretamente bajo el bajo del pantalón.

La presentadora Nieves Herrero en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)
La presentadora Nieves Herrero en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)

Nieves Herrero también se ha decantado por los tonos oscuros, aunque con una combinación diferente. La periodista ha lucido una blusa de raso azul noche con un lazo al cuello y pantalones de pata de elefante, a los que ha sumado una americana blanca de corte relajado. Un cinturón negro de inspiración western marca la cintura y aporta contraste a un conjunto que juega con la mezcla de estilos.

La escritora Espido Freire en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)
La escritora Espido Freire en la entrega del 75 Premio Planeta de Novela. (Alberto Paredes / Europa Press)

Espido Freire ha elegido una de las firmas españolas más reconocidas en la moda de invitada, THE 2ND SKIN CO., también presente en el armario de la reina Letizia. La escritora ha lucido un vestido de gala en rosa con una parte superior de organza plisada a mano y cuerpo de tul, que crea un efecto palabra de honor. La falda larga, rematada con un cinturón de tafetán, pone el broche a una propuesta femenina que se desmarca de los habituales tonos oscuros de este tipo de ceremonias.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel en los Premios Planeta. (Europa Press)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel en los Premios Planeta. (Europa Press)

Una de las presencias más comentadas de la noche ha sido la de Sandra Barneda, que ha acudido acompañada de Pascalle Paerel tras celebrar su boda el pasado fin de semana. La pareja ha coordinado sus estilismos alrededor del negro, con dos propuestas elegantes y de líneas depuradas.

La presentadora ha lucido un vestido de raso negro con efecto minifalda, prolongado con una falda de tul, que ha combinado con una americana estructurada de grandes dimensiones y un broche decorativo. Un bolso de hombro de Louis Vuitton, llevado a modo de clutch, completa el conjunto. Su esposa, por su parte, ha apostado por una combinación de inspiración clásica con

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