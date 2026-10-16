Ceuta pide al Gobierno que acelere los expedientes de repatriación de menores

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Ceuta, 16 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha solicitado por escrito a la Delegación del Gobierno en la ciudad que "acelere" los expedientes de repatriación de menores a Marruecos al tener ya acogidos en los recursos a 3.019 niños tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Según ha informado a EFE desde el Gobierno ceutí, el consejero de Gobernación, Alberto Gaitán, con competencias en el Área de Menores, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, en la que le solicita que se acelere la incoación de los expedientes de repatriación de menores a su país "reforzando los medios humanos y materiales".

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El Ejecutivo ceutí ha advertido que de los 121 expedientes incoados por la Delegación del Gobierno "solo han sido trasladados" a la representación consular un total de 41 con los informes preceptivos.

El Gobierno de Juan Jesús Vivas ha pedido que la cifra de menores que tutela esta ciudad autónoma "va en aumento" conforme llegan hasta los recursos oficiales los menores que se encontraban en asentamientos que han sido desalojados o escondidos en las barriadas y en los montes de la ciudad.

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En la carta se ha solicitado que se refuercen los medios de los que se dispone en la actualidad parar acelerar los trámites que permita aumentar esos expedientes de manera considerable.

Ceuta también ha reclamado que se impulsen los contactos y las negociaciones desde el Ministerio de Asuntos Exteriores con Marruecos para que den respuesta cuanto antes a las peticiones de información que, con relación a esos expedientes, son imprescindibles para ejecutar las repatriaciones.

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La ciudad autónoma ha dicho que las cifras alcanzadas actualmente son "muy bajas" mientras que la presión derivada de la presencia de menores extranjeros en Ceuta "es ya inasumible" para la institución autonómica. EFE