Celades destaca la facilidad del Granada para “marcar goles en transiciones rápidas”

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Cádiz, 16 oct (EFE).- El entrenador del Cádiz, Albert Celades, afirmó este viernes, dos días antes de visitar en un duelo andaluz al Granada, que el adversario cuenta con facilidad para "marcar goles" a través de "rápidas transiciones", una de las características que deberá tener en cuenta su equipo en el estadio Nuevo Los Cármenes.

Celades manifestó en conferencia de prensa que los pupilos de José Rojo, 'Pacheta', han empezado “bien la liga" y definió al conjunto granadino, que ocupa la décima plaza en LaLiga Hypermotion con 14 puntos, como un equipo "muy ofensivo".

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El técnico catalán destacó, en cualquier caso, que el Cádiz "no ha encajado muchos goles" -once en las nueve primeras jornadas de la competición-, un aspecto que consideró un "síntoma importante" de la evolución defensiva del conjunto amarillo.

Celades subrayó que esa progresión no se traduce en resultados suficientes, ya que, como advirtió, no les "vale" al estar los gaditanos en plazas de descenso -antepenúltimos con 7 puntos-.

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El entrenador cadista incidió en la necesidad de mejorar el rendimiento ofensivo y de disponer de "alternativas diferentes con balón" que permitan generar más opciones en ataque.

También consideró fundamental mejorar la precisión en los metros finales para aprovechar las ocasiones de gol y estar "acertados en el último pase" y en "la finalización", y recalcó que, a pesar de las dificultades que atraviesa el Cádiz, las últimas actuaciones han dejado aspectos positivos y “buenas sensaciones". EFE

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jsb/cc/mr