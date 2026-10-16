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Aznar acusa a los socios de Vox en Europa de apoyar al "autócrata" Putin: "Abismal confusión"

16/10/2026 El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, la disidente cubana Rosa María Payá (2i), la activista iraní, Masih Alinejad (d), y la viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni,Yulia Navalnaya (i), durante la entrega el XIII Premio FAES de la Libertad, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). El premio se otorga en reconocimiento a sus extraordinarias trayectorias de compromiso con la defensa de la libertad, la dignidad humana y los derechos fundamentales a la disidente cubana Rosa María Payá, a la activista iraní, Masih Alinejad y a Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
16/10/2026 El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, la disidente cubana Rosa María Payá (2i), la activista iraní, Masih Alinejad (d), y la viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni,Yulia Navalnaya (i), durante la entrega el XIII Premio FAES de la Libertad, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). El premio se otorga en reconocimiento a sus extraordinarias trayectorias de compromiso con la defensa de la libertad, la dignidad humana y los derechos fundamentales a la disidente cubana Rosa María Payá, a la activista iraní, Masih Alinejad y a Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reprendido a la derecha europea, socios de Vox, su apoyo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. En este sentido, ha remarcado que le "sorprende" su "simpatía" hacia el "régimen de Putin" como si este representase las "virtudes tradicionales", lo que ha tachado de "abismal confusión".

"Sorprende la simpatía de cierta derecha europea hacia el régimen de Putin. Parece como si vieran en él una expresión vigorosa de virtudes tradicionales. Abismal confusión. Putin es un autócrata", ha expresado el expresidente en una intervención durante la entrega de los XIII Premios Libertad que ha entregado este viernes la fundación FAES, de la que Aznar es presidente.

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En estos premios, la fundación ha querido reconocer la labor de la viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni, Yulia Navalnaya; la promotora de la iniciativa Cuba Decide e hija del histórico disidente cubano Oswaldo Payá, Rosa María Payá y la activista iraní Masih Alinejad.

"Resulta absurdo que su retórica sobre la decadencia occidental seduzca a nadie", ha insistido Aznar en referencia a Rusia. Así, el exdirigente 'popular' ha objetado que el estado ruso es "decadente" al ser "sucesor de un régimen como el soviético, hostil por principio a cualquier forma reconocible de moral".

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Del mismo modo, el expresidente ha criticado también a "cierta izquierda" por ensalzar las "poses morales" del régimen de Irán, que ha tachado de "irresponsables, hipócritas y radicalmente equivocadas" para referirse en concreto a la "violencia extrema" con la que el régimen acalló las protestas en Teherán y otros puntos del país persa.

Respecto al régimen de Cuba, Aznar ha esgrimido que en España hay "muchos que ahora miran a otro lado" pero que han "apoyado a la dictadura" y han saludado los gestos "sin contenido del régimen" como si fuesen "grandes pasos a la democracia".

En contraposición, el mandatario 'popular' ha subrayado que él no puede engañar al pueblo de Cuba y ha sostenido que el Gobierno isleño no ha propuesto todavía "ningún planteamiento sincero de transición democrática". "El castrismo propone un dilema suicida: su perpetuación o el hundimiento colectivo", ha apostillado.

REPROCHA UN "FEMINISMO IMPOSTADO" DE LA "PROGRESÍA DOMÉSTICA"

Durante su intervención, el expresidente del Gobierno ha reprochado también al "feminismo impostado" de la "progresía doméstica" por mantener "invisibilizadas" a Payá, Navalnaya y Alinejad. En su opinión, este hecho se debe a que "las tres son personas libres, alergicas de cualquier sumisión, incluida la ideológica".

"Cuando se tiene autoridad moral no se necesita el empoderamiento de nadie", ha remarcado el exmandatario en un acto donde también han estado presentes distintos dirigentes del PP como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la exalcaldesa de la capital, Ana Botella, la exministra de Exteriores, Ana Palacio, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo o la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert.

Con el galardón Libertad, desde FAES han querido rendir homenaje a tres mujeres que, desde contextos y realidades muy diferentes, "representan la resistencia cívica frente al autoritarismo" y la "defensa de los valores democráticos, el Estado de derecho y las libertades individuales".

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