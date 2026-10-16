Asens (Comuns): "En las elecciones catalanas, Netanyahu se presentará a través de Orriols"

Guardar

Barcelona, 16 oct (EFE).- El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha acusado a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de ser "la candidata" del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"En las próximas elecciones catalanas, Netanyahu se presentará a través de Orriols", ha afirmado en una entrevista con EFE con motivo de la publicación de su libro "Gaza después de Auschwitz", editado por Finestres Ensayos en castellano y por Manifest en catalán.

PUBLICIDAD

Según Asens, "se tendría que investigar" si Aliança Catalana recibe "financiación israelí", por vía directa o indirecta.

"Lo que sí sabemos es que Israel pone millones de dólares para promover partidos como el de Sílvia Orriols", ha destacado Asens, que considera que ahora mismo la líder de Aliança y alcaldesa de Ripoll (Girona) es "la portavoz de Netanyahu en Cataluña".

PUBLICIDAD

Por ello, considera que el electorado catalán "tiene que saber que la papeleta de Sílvia Orriols es la papeleta de Netanyahu, una persona perseguida como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional" por el "genocidio" de Gaza.

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, Asens se ha hecho eco de intelectuales israelíes que denuncian una "instrumentalización" de las víctimas del Holocausto nazi por parte del sionismo para justificar "otro genocidio", ahora contra el pueblo palestino.

PUBLICIDAD

"Es una profanación, como dicen muchos filósofos judíos, de la memoria del Holocausto. El Holocausto se acaba convirtiendo en una coartada para practicar otro Holocausto contra otro pueblo y para conseguir un capital moral que les permite hacer cualquier cosa", ha denunciado.

Para Asens, "hay una perversión" de la memoria, porque "quien está perpetrando este genocidio" en Gaza "quiere seguir siendo considerado como víctima".

Otra "perversión, a su juicio, consiste en que quien quiere poner límites al gobierno israelí o denuncia este "genocidio" es acusado de "antisemita".

"El sionismo, como dicen muchos intelectuales judíos, es una forma sofisticada de antisemitismo, promueve el antisemitismo, porque todo lo está haciendo en nombre de los judíos", ha razonado.

PUBLICIDAD

Según el eurodiputado de Comuns, "muchos judíos en el mundo se sienten amenazados porque se está exterminando a un pueblo y se están haciendo guerras en su nombre".

Asens ha hecho hincapié en la "responsabilidad" de Europa en lo que está haciendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza, ya que "envía las armas para poder cometer este genocidio" y "da la cobertura diplomática, política y comercial" al gobierno israelí.

PUBLICIDAD

"Europa es responsable del genocidio", ha recalcado.

De hecho, considera que Israel es "un proyecto colonial europeo", porque fue "un invento de los antisemitas que hicieron una alianza con los sionistas" para sacar a los judíos de Europa y crear en Oriente Próximo "un Estado étnicamente puro y racial" para ellos.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Asens ha expresado su temor a que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como Netanyahu traten de interferir en la campaña de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, para favorecer al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal.

"En esta campaña es muy probable que Trump, Netanyahu y su maquinaria de desinformación empiecen a funcionar pronto, para poner a sus candidatos, que son Abascal y Feijóo, al frente de las encuestas", ha advertido. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)