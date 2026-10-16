Alejandra Sandoval y María Pozuelo, las candidatas de Podemos en la lista de ERC en Barcelona

17/07/2025 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), y la coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo (i), a su llegada a atender a los medios de comunicación ante el Parlament de Catalunya, a 17 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Belarra ha comentado temas de actualidad política como lo ocurrido en el municipio murciano de Torre-Pacheco, y la ampliación del aeropuerto de El Prat, entre otras cuestiones. Posteriormente, se ha reunido con representantes de la plataforma contra la ampliación del aeropuerto de El Prat, ZeroPort. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La concejal de En Comú Podem en Sabadell (Barcelona) Alejandra Sandoval, y la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, serán las candidatas de Podemos en la lista de ERC a las elecciones generales por Barcelona.

Según ha podido saber Europa Press, Sandoval ocupará el puesto número 6 de la lista y Pozuelo el 10.

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ERC y Podemos llegaron a un acuerdo de colaboración por el que los morados se integrarán en las listas de los republicanos en Catalunya, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, podrá hacer campaña por el resto del Estado de la mano de la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero.