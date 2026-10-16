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Aemet avisa de fuertes tormentas en el área mediterránea por la influencia de Adam

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este viernes de que se producirá un episodio de chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en todo el litoral mediterráneo peninsular y Baleares desde el sábado hasta, al menos, el lunes, provocado por la influencia de la dana Adam.

 Tras varios días marcados por la estabilidad y por temperaturas altas para la época del año, se producirá un cambio de tiempo significativo este fin de semana en España debido al descuelgue y aislamiento de la dana Adam (la primera con gran impacto de la temporada 2026-2027), sumado a la posición del anticiclón en las islas británicas, ha especificado la Aemet.

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El episodio puede provocar inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

Existe aún cierta incertidumbre respecto a la posición exacta de la dana, los vientos en superficie y la interacción entre ellos, por lo que la Aemet no ha precisado la distribución espacial y la cuantía de las precipitaciones.

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Además, es probable que el episodio esté acompañado de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales mediterráneos, mientras la entrada de un frente frío provocará un descenso de temperaturas.

Protección Civil y Emergencias ha informado de que mantiene la alerta en las mencionadas zonas por peligro de chubascos y tormentas fuertes desde el sábado hasta el lunes.

El sábado 17 se esperan chubascos tormentosos vespertinos generalizados en la mitad sur peninsular, que pueden ser localmente fuertes en el tercio suroriental.

También se esperan chubascos durante la tarde en el este de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, ir acompañados de tormenta y ser especialmente persistentes, dando lugar a acumulados muy significativos.

Protección Civil de la Generalitat ha pedido este viernes extremar la precaución ante la previsión de lluvias torrenciales este sábado en el este y centro de Cataluña, que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en media hora y los 90 litros en tres horas.

El peligro del episodio es nivel alto (5 sobre 6) en las comarcas de La Selva, Vallès Oriental y Maresme, ha señalado el organismo, aunque por el momento las autoridades no han aplicado restricciones a la movilidad, si bien realizarán un seguimiento de 24 horas por si la evolución del temporal exigiera adoptar medidas adicionales o avisos Es-Alert puntuales a la población.

El domingo se esperan chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular, que podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales -y persistentes- en zonas litorales y prelitorales mediterráneos y archipiélago balear, ha especificado la agencia meteorológica.

Los mayores acumulados, ha detallado la Aemet, podrían darse en el entorno del cabo de La Nao y en las islas Pitiusas, donde se podrán superar los 150 litros por metro cuadrado en doce horas,

También pueden ser importantes en áreas del este de Cataluña, así como en litorales y prelitorales de Alicante y Murcia, hasta alcanzarse los 80 litros por metro cuadrado en doce horas en estas zonas.

El lunes, los máximos de precipitación apuntan a continuar afectando al entorno del cabo de La Nao y Pitiusas y extenderse a zonas del sur de Cataluña y de su extremo oriental, así como al resto de Baleares a partir de la mañana.

 Desde el martes 20 es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quedando restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. EFE

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