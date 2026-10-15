Zverev se impone sin apuros a De Miñaur y jugará con Davidovich en semifinales

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Shanghái (China), 15 oct (EFE).- El alemán Alexander Zverev, confirmado ya como número 1 del tenis mundial en 2026, se impuso este jueves por un doble 6-4 al australiano Alex de Miñaur para conseguir un billete para las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái, donde se medirá al español Alejandro Davidovich.

'Sascha' fue quien dio el primer zarpazo para llevarse un primer set en el que logró colar más golpes ganadores y mostrar una mayor efectividad en el servicio al son del público de la pista central de Qizhong, que se animaba a hacer la ola.

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El teutón no dio las muestras visibles de dolor en el tobillo que sí había dado en los anteriores partidos, y acabó llevándose la victoria pasada una hora y 17 minutos, en parte porque De Miñaur, número 9 del 'ranking', no supo hacer buenas las dos bolas de rotura seguidas de las que dispuso en el sexto juego.

Zverev y De Miñaur se habían enfrentado nada menos que en 12 ocasiones hasta ahora entre 2018 y este mismo año, con un balance favorable de 8 a 4 para el teutón pero los dos últimos duelos, ambos en la Laver Cup (2025 y 2026) cayendo del lado del australiano.

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La penúltima ronda del campeonato le deparará a Zverev un duelo frente a Davidovich: ambos han coincidido sobre la pista siete veces entre 2020 y 2025, todas ellas victorias para el teutón menos una, en el Másters de Toronto de 2023.

El español accedió previamente a la semifinal -por cuarta vez en un torneo de esta categoría- gracias a la retirada de su rival, el francés Arthur Géa, por lesión en el primer set. Antes, Davidovich se había impuesto a los estadounidenses Jenson Brooksby y Frances Tiafoe, décimo clasificado del 'ranking', y al polaco Hubert Hurkacz, a quien venció recientemente para alzarse con el Abierto de Chengdu. EFE

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(foto)