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Vox, sobre su subida en el CIS: "Nos no fiamos de un órgano con la misma puntería que una escopeta de feria"

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha restado este jueves credibilidad al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con estimación de voto que calcula una subida de medio punto para su formación y ha subrayado que ellos se fían de las urnas y no de un órgano que, a su juicio, tiene "la misma puntería que una escopeta de feria".

En concreto, la citada encuesta, correspondiente al mes de octubre, revela que Vox sigue ocupando la tercera plaza en intención de voto subiendo medio punto más hasta marcar un 17,1%, cinco puntos por encima de su resultado en las últimas generales.

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Con todo, Millán ha recalcado, en rueda de prensa desde el Congreso, que el CIS tiene "la misma puntería que una escopeta de feria" y que, por tanto, sus encuestas no les suscitan "ningún respeto ni ninguna credibilidad".

VOX TIENE UN SUELO ELECTORAL "MUY IMPORTANTE"

"Nosotros nos podemos fiar de lo que vemos en la calle, en la que cada vez más gente ha abierto los ojos", ha recalcado, felicitándose de que su partido haya logrado incrementar su porcentaje de votos hasta lograr un suelo electoral "muy importante".

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"El día 29 ya veremos qué es lo que sucede, pero durante toda esta legislatura se ha demostrado quién está con los españoles y quién está en contra de los españoles, y ese va a ser el único medidor que podamos emplear", ha concluido.

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