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Una jueza investiga las filtraciones de la causa abierta contra Zapatero

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Madrid, 15 oct (EFE).- Una jueza de Madrid ha abierto una investigación sobre las filtraciones producidas en el caso Plus Ultra, en el que está imputado en la Audiencia Nacional el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias.

La magistrada Margarita Valcarce, titular de la plaza número 16 de la sección de instrucción de Madrid, ha ordenado a la Policía Judicial adscrita a su juzgado que elabore un informe sobre las filtraciones del sumario de esta investigación, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EFE fuentes jurídicas.

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La apertura de esta causa se produce después de que el juez que investiga a Zapatero en la Audiencia Nacional solicitase el pasado mes de junio a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones producidas en el caso Plus Ultra e identifique a sus responsables. EFE

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