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Un juzgado de Madrid investiga la filtración de mensajes personales de Zapatero en el 'caso Plus Ultra'

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Un juzgado de Madrid ha iniciado una investigación sobre la filtración de mensajes personales y agendas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del 'caso Plus Ultra'.

La magistrada a cargo de la Plaza 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Margarita Valcarce, ha abierto diligencias previas para esclarecer los hechos y ha pedido a la Policía que elabore un informe sobre las filtraciones del sumario de esta investigación, según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

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Las pesquisas arrancan después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del 'caso Plus Ultra', acordara el pasado 25 de junio que se investigue el origen y los responsables de la filtración de chats entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, ambos imputados en esta investigación.

Estas conversaciones, que contenían aspectos de la vida privada del expresidente, trascendieron a la opinión pública a través de la prensa tras conocerse un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre presuntas influencias que Zapatero habría ejercido con el Gobierno de Bolivia para ayudar a una empresa peruana, por la que habría recibido 200.000 euros.

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En una carpeta de anexos de ese informe se incluían miles de conversaciones entre Zapatero y Alcázar que mostraban, además de cuestiones profesionales, asuntos privados del expresidente, como su agenda personal y las citas que tuviera.

Como consecuencia, el juez limitó el acceso a la nube únicamente al PP, que lidera la acusación popular unificada, y acordó formar una pieza de información sensible en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos y acusados.

Calama sitúa a Zapatero como líder de una presunta trama de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio del supuesto papel de mediador de Zapatero en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.

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EuropaPress

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