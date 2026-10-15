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Tina Turner renace con un espectáculo que recupera tres décadas de carrera

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Madrid, 15 oct (EFE).- Tina Turner, la reina mundial del rock and roll, vuelve a pisar la Gran Vía madrileña con el espectáculo 'Tina: The Rock Experience', un montaje con el que la cantante y actriz Patty Baker recupera sus mayores éxitos.

"Era arrolladora, con un espíritu de superación total; renacía de sus cenizas, como un ave fénix. Empezó de cero hasta llegar a ser una artista mundialmente reconocida, era una mujer emprendedora que jamás se rindió", cuenta este jueves Patty Baker, la artista canaria que se encargará de dar vida a Tina Turner en el Teatro Capitol de Madrid, todos los viernes del 16 de octubre al 18 de diciembre.

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'Tina: The Rock Experience' propone un recorrido de 105 minutos por los años 70, 80 y 90, tres décadas fundamentales de la carrera de Tina Turner.

"Cuando ella empezó en la música todo era más clásico, pero ella lucía minifaldas y unos trajes explosivos con tacones altísimos. Fue una revolución y una muestra de superación total. De ser una niña de un pueblo de Tennessee donde iban a recoger algodón, pasó a ser una artista que llenaba estadios. Se me eriza la piel al pensarlo", comenta Baker emocionada.

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El espectáculo replica los conciertos de la artista. "Si queremos transmitir al público que está ella aquí, tenemos que ser lo más fieles posible a lo que hacía", explica la protagonista. La música, baile y voces en directo buscan recrear la "energía y la experiencia de sus grandes conciertos".

Un musical con las letras originales en inglés, para el que Baker reconoce que no ha sido nada sencillo seleccionar las canciones, pero sí está segura "de que el público disfrutará".

Baker ha interpretado en otras ocasiones a Tina Turner, 'Disco, Ibiza, Locomia' (2024) ha sido una de ellas, aunque reconoce que esta vez es diferente.

"Es más emocionante y tengo más responsabilidad. A medida que tu papel va 'in crescendo' y va tomando forma el reto es mayor", explica la artista canaria.

La madre de Baker era una gran fan de la cantante y para ella Tina Turner ha sido parte de la banda sonora de su vida, a pesar de que en aquel momento "no le prestaba mucha atención", ahora la tiene "como ejemplo de superación".

"Si estoy triste me pongo Tina Turner en el coche y me sube el ánimo. ¿Hay algo que 'What’s Love Got To Do' no pueda arreglar?", se pregunta.

El espectáculo promete muchas sorpresas, incluso algo de inmersión por parte del público: "Va a ser toda una experiencia", promete Baker. EFE

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