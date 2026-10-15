Espana agencias

Sémper: No podemos afrontar más migración irregular ni ser la política social de Marruecos

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 15 oct (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido que con un gobierno de su partido "el control de las fronteras de España va a dejar de estar externalizado", porque los servicios públicos del país "ya no pueden acoger a más inmigrantes irregulares" ni ser "la política social de Marruecos".

"No podemos permitir que la seguridad de nuestras fronteras dependa de un país extranjero. Vamos a activar todos los mecanismos que están a nuestro alcance y aquellos que tiene la UE para que las fronteras sean protegidas. Frontex va a actuar con determinación en el corredor atlántico y de una manera singular en lugares como las aguas de Canarias", ha aseverado el diputado popular.

PUBLICIDAD

En una visita a Las Palmas de Gran Canaria con dirigentes del PP en las islas, Sémper ha anunciado que pretenden emplear "todos los mecanismos que permite la legislación europea para que todas aquellas personas que han entrado de manera irregular en España vuelvan a Marruecos", medida esta que será una de las primeras que adopte Alberto Núñez Feijóo si preside el Gobierno, ha subrayado.

El portavoz popular ha explicado que aspiran a acometer múltiples reformas desde el Gobierno de España, tanto en materia migratoria, como en vivienda o educación, para "permitir que los ciudadanos puedan despegar proyectos de vida".

PUBLICIDAD

El PP, ha dicho, es consciente de que el fenómeno migratorio "hay que afrontarlo con humanidad", porque se trata de "seres humanos, no de paquetería exprés", pero al mismo tiempo considera que hay que actuar "con determinación" política.

"Y tenemos que decir con total claridad que nuestros servicios públicos ya no pueden acoger a más inmigrantes de manera irregular. No podemos. Y es un mensaje que tenemos que lanzar también al exterior. España no puede acoger a más inmigrantes irregulares. Nosotros abrazamos y damos la bienvenida a quien viene a trabajar. Quien venga a España tiene que venir con un contrato de trabajo. Esta es una realidad que no podemos esquivar más", ha argumentado.

Por ello, las fronteras del país, también las marítimas, "tienen que estar protegidas", contando para ello "con el apoyo de la UE".

"Debemos de trabajar también con los países de origen (de los migrantes) para que quien entiende que no tiene un futuro en su país pueda tenerlo y no busque alternativas fuera", ha referido.

Tras conocerse que en la crisis de Ceuta unos buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas, algo que los populares consideran "un escándalo inaceptable", Sémper ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que haga un ejercicio de dignidad mínimo y comparezca ante la Diputación Permanente para dar explicaciones de por qué ha sucedido, qué explicaciones se le han pedido a Marruecos y por qué lo ocultó a todos los españoles". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un albañil autónomo de 47 años se rompe las dos muñecas, recibe la incapacidad permanente total y la Justicia obliga a que le indemnicen con 69.000 euros

Un tribunal de Barcelona valoró las limitaciones en ambas manos y fijó una compensación que incluye daño moral, secuelas y pérdida de ingresos

Un albañil autónomo de 47 años se rompe las dos muñecas, recibe la incapacidad permanente total y la Justicia obliga a que le indemnicen con 69.000 euros

El histórico regalo del rey Federico de Dinamarca al príncipe Christian por cumplir 21 años: lo tuvo el rey Harald y ya solo lo conservan siete personas

Este 15 de octubre, el heredero danés ha celebrado su 21 cumpleaños y su padre lo ha incluido en una exclusiva lista

El histórico regalo del rey Federico de Dinamarca al príncipe Christian por cumplir 21 años: lo tuvo el rey Harald y ya solo lo conservan siete personas

La entrada a prisión del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois queda suspendida hasta que se resuelva el indulto presentado ante el Gobierno

El accidente de Angrois del 24 de julio de 2013 dejó 80 víctimas mortales

La entrada a prisión del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois queda suspendida hasta que se resuelva el indulto presentado ante el Gobierno

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Rubén, encargado en una pollería: “La idea de que si el huevo flota está malo es un mito; cuando tiene unos cuantos días, el agua interna se evapora”

El tendero del Mercado de la Paz explica las razones por las que no debería preocuparnos que un huevo flote ante el contacto con el agua

Rubén, encargado en una pollería: “La idea de que si el huevo flota está malo es un mito; cuando tiene unos cuantos días, el agua interna se evapora”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Una jueza de Madrid abre una investigación por las filtraciones de las agendas y las conversaciones privadas de Zapatero

Estos son los únicos vehículos que la Policía y la Guardia Civil no pueden registrar según la ley

La jueza del ‘caso David Sánchez’ denuncia ante la Policía que el exmagistrado vinculado a las cloacas del PSOE le siguió con el coche

Una diputada marroquí asegura que llegará el momento de “abrir el diálogo” para “negociar con España la devolución de Ceuta y Melilla”

ECONOMÍA

España gana atractivo como destino inversor: los gestores apuestan por su Bolsa y el Gobierno de Trump destaca sus ventajas

España gana atractivo como destino inversor: los gestores apuestan por su Bolsa y el Gobierno de Trump destaca sus ventajas

El Gobierno sigue sin encontrar las fincas rústicas que prometió a los jóvenes agricultores nueve meses después

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna