Sémper: No podemos afrontar más migración irregular ni ser la política social de Marruecos

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Las Palmas de Gran Canaria, 15 oct (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido que con un gobierno de su partido "el control de las fronteras de España va a dejar de estar externalizado", porque los servicios públicos del país "ya no pueden acoger a más inmigrantes irregulares" ni ser "la política social de Marruecos".

"No podemos permitir que la seguridad de nuestras fronteras dependa de un país extranjero. Vamos a activar todos los mecanismos que están a nuestro alcance y aquellos que tiene la UE para que las fronteras sean protegidas. Frontex va a actuar con determinación en el corredor atlántico y de una manera singular en lugares como las aguas de Canarias", ha aseverado el diputado popular.

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En una visita a Las Palmas de Gran Canaria con dirigentes del PP en las islas, Sémper ha anunciado que pretenden emplear "todos los mecanismos que permite la legislación europea para que todas aquellas personas que han entrado de manera irregular en España vuelvan a Marruecos", medida esta que será una de las primeras que adopte Alberto Núñez Feijóo si preside el Gobierno, ha subrayado.

El portavoz popular ha explicado que aspiran a acometer múltiples reformas desde el Gobierno de España, tanto en materia migratoria, como en vivienda o educación, para "permitir que los ciudadanos puedan despegar proyectos de vida".

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El PP, ha dicho, es consciente de que el fenómeno migratorio "hay que afrontarlo con humanidad", porque se trata de "seres humanos, no de paquetería exprés", pero al mismo tiempo considera que hay que actuar "con determinación" política.

"Y tenemos que decir con total claridad que nuestros servicios públicos ya no pueden acoger a más inmigrantes de manera irregular. No podemos. Y es un mensaje que tenemos que lanzar también al exterior. España no puede acoger a más inmigrantes irregulares. Nosotros abrazamos y damos la bienvenida a quien viene a trabajar. Quien venga a España tiene que venir con un contrato de trabajo. Esta es una realidad que no podemos esquivar más", ha argumentado.

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Por ello, las fronteras del país, también las marítimas, "tienen que estar protegidas", contando para ello "con el apoyo de la UE".

"Debemos de trabajar también con los países de origen (de los migrantes) para que quien entiende que no tiene un futuro en su país pueda tenerlo y no busque alternativas fuera", ha referido.

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Tras conocerse que en la crisis de Ceuta unos buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas, algo que los populares consideran "un escándalo inaceptable", Sémper ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que haga un ejercicio de dignidad mínimo y comparezca ante la Diputación Permanente para dar explicaciones de por qué ha sucedido, qué explicaciones se le han pedido a Marruecos y por qué lo ocultó a todos los españoles". EFE

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