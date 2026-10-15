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Miles de profesores claman ante la consejería de Educación en el segundo día de huelga

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(Actualiza la noticia NA4172 con datos de asistencia de la Delegación de Gobierno)

Madrid, 15 oct (EFE).- Miles de profesores, unas diez mil personas según cifras de la Delegación de Gobierno, se han concentrado este martes, segunda jornada de la huelga indefinida, para clamar y hacer silbar sus silbatos para reclamar a la Consejería de Educación, al mando de la consejera Mercedes Zarzalejos, que mejore la educación pública en la Comunidad de Madrid

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Este martes es el segundo día del paro indefinido han sido convocados por Comisiones Obreras, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, además de otras plataformas docentes, a la que están llamados 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos en la región.

Según han trasladado los sindicatos convocantes a EFE, el seguimiento de huelga ha llegado en el día de hoy al 72 %. Desde la Consejería de Educación, sin embargo, han informado de que la jornada está transcurriendo con normalidad, con un seguimiento del 32,2 % en colegios e institutos, más de 12 puntos por debajo del de ayer.

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Desde el sindicato CSIF, que celebra una huelga paralela, ha calculado que el 45 % de la plantilla secunda la huelga, casi 31.000 docentes al día.

La calle Alcalá, donde se ubica la sede de la Consejería, se ha visto colapsada de miles de docentes que vestían la camiseta verde "Escuela pública de tod@s, para tod@s", y han hecho tronar silbatos y martilleado cacerolas provocando un estruendo ruido.

"Educación pública", "Educación, arma de construcción masiva" o "con estos ratios no entramos ni en el patio", han sido algunas de las consignas que han coreado exigiendo a la Comunidad de Madrid que negocie las condiciones del cumplimiento de los ratios, un aumento de salario y la reducción de las horas lectivas".

Los miles de manifestantes que ha ocupado la carretera han sido acordonados por decenas de policías que les han impedido aproximarse a la acera frente a la sede de la Consejería, y los docentes se han extendido por calle Alcalá casi llegando hasta la Puerta del Sol: casi 500 metros que se han visto colapsados de docentes.

Las principales reclamaciones de los docentes de la Comunidad de Madrid pasan por más financiación para la enseñanza pública, una reducción de las ratios de alumnos por aula y mejoras en las condiciones laborales del profesorado con un aumento de salario y la reducción de las horas lectivas.

En declaraciones a los periodistas antes del arranque de la concentración, una portavoz de Educación Especial Digna, Leticia Fernández, ha asegurado que Madrid está demostrando que "están unidos para defender una educación pública de calidad".

"Esta lucha no solo va de las reivindicaciones del profesorado, contamos con el apoyo de las familias, del alumnado y de la sociedad", ha asegurado, por lo que con el "respaldo social", espera que avancen las negociaciones con el Gobierno madrileño.

Por su parte, CSIF se ha concentrado frente a la Consejería de Hacienda, donde su portavoz, Miguel Ángel González, ha asegurado que el dinero de la detracción de los sueldos de los profesores por la huela -que ha estimado en "tres millones de euros diarios"- se destine íntegramente a mejorar los centros educativos y las condiciones laborales del profesorado madrileño.

Así, ha exigido que el Gobierno de Madrid "escuche, dialogue y negocie de manera inmediata" para evitar así que el "conflicto" se extienda a todo el curso. EFE

(Foto) (Vídeo)

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