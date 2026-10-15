Marc Márquez e Iris Tió, mejores deportistas de 2025

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Madrid, 15 oct (EFE).- El piloto Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, y la nadadora Iris Tió, ganadora de cuatro medallas en los Mundiales de natación artística, fueron elegidos este miércoles como los mejores deportistas españoles de 2025 por el jurado de los Premios Nacionales del Deporte.

Márquez (Cervera, Lleida, 1993) sumó el año pasado su noveno título mundial, el séptimo en la máxima categoría de motociclismo (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), después de superar diferentes lesiones y operaciones, y sólo le aventajan en el palmarés el italiano Giacomo Agostini y el español Ángel Nieto.

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Iris Tió (Barcelona, 2002) logró cuatro medallas en los Mundiales de Singapur, donde se convirtió en la primera española que ganó el oro en solo libre y se colgó también el oro en dúo libre y el bronce en solo técnico y en equipo técnico. EFE