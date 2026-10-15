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Los sospechosos de una oleada de asaltos en Mallorca se exhibían en redes con coches robados y contando dinero

15/10/2026 Los acusados, durante el juicio en la Audiencia Provincial. POLITICA
15/10/2026 Los acusados, durante el juicio en la Audiencia Provincial. POLITICA
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El cerco policial sobre los sospechosos de una oleada de asaltos en Mallorca se estrechó después de que los supuestos autores publicaran en redes sociales abiertas vídeos a bordo de los coches robados, desde sus domicilios e incluso contando dinero sobre una cama.

Lo ha explicado el agente de la Guardia Civil que instruyó el atestado en la sesión de este jueves que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra seis jóvenes acusados de una oleada de robos de coches y establecimientos en varios pueblos de Mallorca entre enero y febrero de este año.

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El agente ha explicado que las pesquisas arrancaron tras tener conocimiento de unos siete u ocho asaltos y robos de vehículos que habían ocurrido en apenas unas horas y en varios puntos de la isla.

Las sospechas recayeron enseguida sobre un grupo de jóvenes que ya había sido apresado meses antes por hechos similares y finalmente los indicios fueron confirmados cuando los propios individuos se exhibían en perfiles abiertos de redes sociales con los vehículos robados, algunos con las matrículas visibles y otras escenas como un recuento de dinero en efectivo sobre una cama.

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La vista ha comenzado con casi dos horas de retraso después de que uno de los acusados, en prisión, se hubiera negado inicialmente a acudir al juzgado. Finalmente, ha tenido que ser la Policía Nacional la que lo traiga para que pudiera comenzar la vista.

A lo largo de la mañana han pasado por la sala de vistas perjudicados y víctimas de los robos de placas de matrícula y coches y propietarios y representantes de los locales asaltados.

El fiscal pide para los acusados, que declararán mañana, penas que suman hasta 56 años de cárcel por varios delitos continuados de robo con fuerza en vehículos y establecimientos, falsedad documental y contra la seguridad vial. Además,

Los hechos juzgados ocurrieron, según se recoge en el escrito de acusación, entre enero y febrero de este año, cuando los acusados, supuestamente, llevaron a cabo varios asaltos a establecimientos utilizando para ello vehículos robados a los que cambiaban en algunas ocasiones las matrículas.

Así, mientras unos conducían los coches, otros irrumpían en los establecimientos usando instrumentos como patas de cabra o palancas, con los que hacían saltar las puertas de los comercios o incluso rompiendo las lunas embistiendo con los vehículos.

El Ministerio Público recoge en el escrito robos de coches y en el interior de vehículos, así como asaltos a establecimientos, algunos seguidos en pocas horas, entre el 27 de enero y el 16 de febrero. En total se les imputan tres robos de coches, ocho robos en establecimientos así como robos en el interior de vehículos y sustracción de matrícula.

Muchos de estos ilícitos se cometieron en Valldemossa, pero también en Sóller, Campos, Deià, Santanyí o Portocolom. Además, señala la Fiscalía que en algunas ocasiones algunos de los acusados llegaron a grabarse y publicar vídeos en redes sociales conduciendo de forma temeraria los vehículos robados.

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EuropaPress

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