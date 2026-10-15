La selección de rugby Samoa jugará contra España con varios ex All Blacks y Wallabies

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Madrid, 15 oct (EFE).- La selección de Samoa ha convocado a varios ex All Blacks y antiguos internacionales con Australia para el partido que jugará contra España en Málaga el próximo 21 de noviembre, correspondiente a la sexta jornada de la Copa de las Naciones.

Según informa la Real Federación Española de Rugby (RFER), en la lista de Samoa figuran el pilier Scott Sio, 71 partidos con la selección absoluta de Australia; el tercera línea Akira Ioane, 21 convocatorias con los All Blacks; el zaguero Shaun Stevenson y el apertura Josh Ioane, también ex All Blacks, además de otros internacionales como Irae Simone y Duncan Paia’aua, ex Wallabies, o Jacob Umaga, internacional absoluto con Inglaterra.

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Convocados también están Michael Alaalatoa, del Munster irlandés, capitán de Samoa que anteriormente representó a los Maori All Blacks; y Richie Asiata, de Leicester Tigers inglés y exinternacional con las categorías inferiores de Australia.

AJ Lam, del Clermont galo, hermano del ex All Black Ben Lam, forma parte de la selección que viajará a España en noviembre, así como Etene Nanai-Seturo, de Clermont, que cuenta con un amplio currículum con la camiseta de Nueva Zelanda; subcampeón olímpico en Tokio 2020.

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España jugará el 7 de noviembre en el Estadio Nacional de Madrid frente a Uruguay; el 14 de noviembre, ante Chile, en Leganés (Madrid) y el 21 en el Estadio Ciudad de Málaga. EFE