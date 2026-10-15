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La Rafa Nadal Academy abrirá un nuevo centro de tenis en Baréin a finales de 2027

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Palma, 15 oct (EFE).- La Rafa Nadal Academy, con sede en Manacor (Mallorca), abrirá a finales de 2027 un nuevo centro de tenis en Baréin, que será el noveno de su red internacional y contará con seis pistas de tenis y tres de pádel, además de instalaciones de preparación física y recuperación.

El nuevo Rafa Nadal Tennis Center estará ubicado en Amwaj Islands y se desarrollará en colaboración con Harve, compañía impulsada por Infracorp y especializada en proyectos de hostelería, ocio y turismo, según ha informado este jueves la academia.

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La apertura, prevista para el último trimestre de 2027, permitirá a la institución fundada por Rafa Nadal ampliar su presencia en Oriente Medio, donde ya dispone de una academia en Kuwait.

El complejo contará con pistas de tenis cubiertas y al aire libre, tres pistas de pádel, espacios de preparación física y recuperación, una tienda deportiva y una cafetería.

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Además, ofrecerá programas de entrenamiento para jugadores de todas las edades y niveles, dirigidos por técnicos de la Rafa Nadal Academy y basados en la metodología desarrollada por el extenista mallorquín y su equipo.

El director general de Expansión Internacional de la academia, Joan Suasi, ha destacado que Baréin representa una incorporación importante a su red mundial y ha expresado su satisfacción por la colaboración con Harve.

Suasi ha señalado que el objetivo es contribuir al crecimiento del tenis en este país, apoyar el talento local y trasladar la metodología de entrenamiento de la institución.

La Rafa Nadal Academy, que este año celebra su décimo aniversario, cuenta con instalaciones y programas deportivos en países como México, Grecia, Hong Kong, República Dominicana y Egipto, además de Mallorca y Kuwait.

La institución también tiene previstas nuevas aperturas en Brasil en 2027 y en Lombok (Indonesia) en 2028. EFE

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