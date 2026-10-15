La Liga aporta a más de 30 jugadores a ocho selecciones para ventanas internacionales

Guardar

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- La Liga Prime Futsal afronta el parón internacional con más de treinta jugadores convocados por sus selecciones para disputar compromisos oficiales y torneos internacionales.

Brasil ya inició su participación en la Copa de Naciones con una victoria por 4-2 ante Cabo Verde, en una competición que se celebra del 14 al 18 de octubre en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná.

PUBLICIDAD

El torneo reúne a seis selecciones y cuenta con cuatro representantes de la competición española. Carlos Espíndola, guardameta del Jaén Paraíso Interior FS, forma parte del combinado brasileño junto a João Víctor, jugador del Barça, y Fabinho y Lucão, del Illes Balears Palma Futsal. Japón también participa con Shunta, futbolista del Magna Xota FS.

Por su parte, la selección española comenzará su camino hacia el Mundial de 2028 el próximo martes 20 de octubre, cuando se enfrentará a Finlandia en el Manzanares Arena a partir de las 20:30 horas. El seleccionador Jesús Velasco convocó a catorce jugadores, entre los que se encuentra Dídac, Antonio y Adolfo (Barça); Antonio Navarro, Rivera, Ricardo y Santa Cruz (ElPozo Murcia Costa Cálida); Raya (Inter JP Financial); Novoa (O Parrulo Ferrol); Pablo Muñoz (Servigroup Peñiscola); Esteban y Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior FS); Castejón (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Daniel (Quesos El Hidalgo Manzanares).

PUBLICIDAD

Otras selecciones europeas afrontarán sus primeros compromisos de clasificación mundialista. Francia, con Mouhoudine, del Barça, jugará ante Moldavia; Eslovaquia, con Drahovsky, de ElPozo Murcia, se medirá a Estonia; Italia, con Motta, del Jimbee Cartagena, jugará contra Georgia, y Ucrania, con Mykytiuk, del Noia Portus Apostoli, también buscará avanzar en su camino hacia la cita mundialista.

La actividad internacional se completa con la Copa de África, que se disputa en Marruecos hasta el 21 de octubre y en la que participan Yunii, del Servigroup Peñíscola, con la selección anfitriona, y Jo Mahrez, del Inter JP Financial, con Angola.

PUBLICIDAD

Además, el Torneo Evolución de la zona sur de la Conmebol reúne en Santa Fe (Argentina) a cinco selecciones. La selección argentina cuenta con Lukas Acosta, del Servigroup Peñíscola; Power, del Jaén Paraíso Interior FS; Lautaro Yáñez, del Viña Albali Valdepeñas; Titi del Rey, del Córdoba Patrimonio, y Nico Rosa y Geraghty, del Sur Seeds El Ejido FS. Por su parte, Araya, también del Servigroup Peñíscola, representa a Chile. EFE

jmd/arh