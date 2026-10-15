La trayectoria académica de Vicente Vallés: las dos carreras que pudo haber estudiado si no le hubiesen cogido en Periodismo en la Complutense

Vicente Vallés en Antena 3 Noticias (Atresmedia)

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Vicente Vallés, director y presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias, es el invitado de Pablo Motos en El Hormiguero este jueves 15 de octubre. El periodista repasó hace un tiempo en una entrevista con Esquire los años previos a su consagración como uno de los rostros más reconocidos de los informativos españoles. En aquella conversación, el periodista madrileño recordó el trámite que marcó su destino profesional: la solicitud de ingreso a la universidad que rellenó al terminar el COU, en la que debía anotar tres carreras por orden de preferencia.

“Cuando terminé el COU tuve que rellenar una solicitud de ingreso a la universidad, y puse tres carreras distintas por orden de preferencia”, relató Vicente Vallés en declaraciones al citado medio. Periodismo ocupó el primer lugar desde el inicio, sin margen de duda. Sin embargo, el formulario exigía contemplar escenarios alternativos, y el futuro conductor de informativos los tenía resueltos de antemano.

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La segunda opción fue Educación Física: “Siempre he sido muy aficionado al deporte”. La tercera alternativa fue Ciencias Políticas y Sociología, una disciplina que guarda una conexión directa con los temas que terminarían por definir su trayectoria en el análisis informativo. “Por suerte, me alcanzó la nota para Periodismo”, admitió el comunicador, que finalmente no tuvo que recurrir a ninguna de sus dos alternativas.

Vicente Vallés, presentador de 'Antena 3 Noticias 2' (Atresmedia)

Los estudios de Vicente Vallés

Vicente Vallés ingresó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Periodismo. Su incorporación al mundo laboral llegó antes de completar la carrera: comenzó a colaborar en la Cadena SER mientras todavía era estudiante, un ingreso temprano que marcaría el ritmo acelerado de su posterior recorrido profesional por distintos medios.

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La decisión de inclinarse por el Periodismo no se resolvió únicamente en aquel trámite universitario. Según explicó a Esquire, Vicente Vallés tuvo “la vocación clara desde muy joven”, y atribuyó buena parte de ese impulso a un profesor de su etapa escolar que proponía ejercicios de simulación periodística en el aula: unos alumnos hacían de entrevistados y otros de entrevistadores. “Este tipo de juegos hizo despertar mi vocación”, sostuvo el presentador.

Fernando Ónega, el Rey Felipe, la Reina Letizia y Vicente Vallés durante la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid 2025 (José Oliva / Europa Press).

A ese estímulo escolar se sumó el ambiente que encontraba en su propia casa. Vallés nació en Vallecas, en el seno de una familia de clase trabajadora sin vínculos directos con el periodismo o el mundo intelectual. Pese a ello, el acceso a la información era una rutina diaria: su padre compraba el periódico todos los días y, por las tardes, le explicaba algunas de las noticias de la jornada. Esa curiosidad temprana, cultivada en un entorno donde la radio funcionaba como principal vía de conexión con la actualidad, terminó por inclinar la balanza hacia el oficio que marcaría su vida.

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La trayectoria de Vicente Vallés

Antes de pensar en política o en informativos de prime time, la primera vocación de Vallés estuvo ligada al deporte. Su padre le transmitió también la pasión por el fútbol, y el joven Vallés soñaba con narrar los partidos que escuchaba junto a él por radio. Es, además, un seguidor reconocido del Atlético de Madrid. Fue en las clases de lengua y literatura de su instituto público en Vallecas donde descubrió que tenía facilidad para sintetizar y redactar, una capacidad que sus propios profesores destacaron y que le dio confianza para pensar que podía vivir de escribir.

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Tras sus primeros pasos en la Cadena SER, donde se inició en la información deportiva antes de pasar a la información general, Vicente Vallés tuvo un breve paso por el diario ABC. Su salto a la televisión llegó a finales de los años 80, cuando fue uno de los fundadores de los servicios informativos de Telemadrid en 1989. La consolidación de su carrera se produjo en Telecinco, cadena en la que permaneció 14 años como redactor jefe, subdirector de Informativos y conductor del programa La mirada crítica.

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