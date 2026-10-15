La jueza que investigó al hermano de Sánchez denuncia que Sáenz de Tejada le persiguió en coche tras declarar en la AN

08/10/2026 La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declara como perjudicada en el 'caso Leire Díez', la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

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La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado ante la Policía Nacional que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le persiguió en coche después de que ella declarara como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

Así consta en una denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Biedma ha interpuesto ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura, en la que explica que los hechos habrían ocurrido sobre las 19.15 horas del pasado 8 de octubre, el mismo día que declaró como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

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Según la denuncia, Biedma iba conduciendo de camino al aeropuerto de Talavera de la Reina (Toledo), en compañía de sus hijas, cuando una de ellas le avisó de que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo. Ese coche "iba ocupado por Sáenz de Tejada", de acuerdo al escrito.

Pedraz imputó al exjuez como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, accediendo así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso de Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama investigada en el 'caso Leire Díez'.

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