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La Fundación ”la Caixa” destina 32,4 millones a 80 proyectos de investigación biomédica

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Barcelona, 15 oct (EFE).- Desde una vacuna con tecnología ADN para reducir las infecciones por Klebsiella pneumoniae hasta intervenciones dirigidas a prevenir problemas de salud mental en jóvenes, la Fundación "la Caixa" ha invertido este año 32,4 millones de euros en 80 proyectos de investigación biomédica en España y Portugal.

Así lo ha dado a conocer este jueves en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa la adjunta a la Dirección del Área de Becas, Investigación e Innovación de la entidad, Paola Isetta, junto a tres de los investigadores seleccionados en esta convocatoria.

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"Nuestra visión es apoyar las etapas clave del proceso de investigación e innovación, que van desde la generación de conocimiento científico excelente y riguroso hasta su aplicación a la mejora de la vida de las personas", ha destacado Isetta.

Para cubrir todo este recorrido, la entidad articula su apoyo a través de tres líneas de ayudas complementarias: la convocatoria de Investigación en Salud, el programa CaixaImpulse de Innovación en Salud y la nueva convocatoria de Investigación y Promoción de la Salud.

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En el marco de la primera, centrada en la biomedicina básica, clínica y translacional, la Fundación ha adjudicado 25,7 millones de euros a 32 proyectos en oncología, neurociencias o patologías cardiovasculares e infecciosas.

De estos, casi un millón se ha destinado a una iniciativa que pretende desarrollar minúsculos vehículos autónomos capaces de desplazarse a través de la mucosidad que provoca el pseudomixoma peritoneal -un cáncer poco frecuente- y administrar el tratamiento.

El investigador del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), Samuel Sánchez, que lidera el proyecto, ha detallado que estos 'nanomotores' se mueven colectivamente para disolver y atravesar los hasta cinco kilogramos de moco abdominal que puede generar la enfermedad y logran administrar el fármaco de forma precisa en las células cancerígenas.

Por su parte, el programa CaixaImpulse de Innovación en Salud, dedicado a la valoración y transferencia al mercado de hallazgos biomédicos, impulsa en esta edición a 30 proyectos con una dotación global de 4 millones de euros.

Entre ellos figura la investigación de la científica de la Universitat de Girona (UdG) Mireia López Siles, que busca crear una vacuna para prevenir la infección de la bacteria Klebsiella pneumoniae, una de las más recurrentes.

La convocatoria de Investigación y Promoción de la Salud ha debutado con 2,7 millones de euros repartidos entre 18 iniciativas destinadas a generar evidencias sobre la eficacia de intervenciones preventivas aplicadas en entornos reales.

En esta línea, el investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Sergi Ballespí ha recibido cerca de 250.000 euros para prevenir problemas de salud mental en niños de 8 a 10 años que muestran los primeros síntomas de malestar emocional. EFE

dic/rq/cc/jcg

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