José Luis Catalá: "Lo que ha pasado queda atrás"

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Redacción deportes, 15 oct (EFE).- El Sabadell se ha erigido en el equipo revelación de LaLiga Hypermotion y es quinto tras nueve jornadas, pero el central José Luis Catalá ha asegurado este jueves en rueda de prensa, que "todo lo que ha pasado queda atrás" y que el equipo empieza cada semana "desde cero".

Después de la victoria del fin de semana pasado en Ceuta (1-2), ha destacado que el vestuario tenía "muchas ganas" de conseguir el primer triunfo como visitante y que ganar fuera "da más confianza", pero ha recalcado que el equipo va "día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido".

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"Sería un error pensar en otra cosa que no sea ganar el domingo", ha añadido el defensa balear, poniendo el foco en el partido en el campo del Burgos.

En este sentido, también ha afirmado que el único objetivo es "llegar cuanto antes a los 50 puntos", que es el número de puntos hipotético en el que se cifra la permanencia.

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Catalá, fichado del Espanyol B, ha admitido que ahora se nota con "mucha más confianza" que en la pretemporada y que cada vez se encuentra mejor y ha destacado que el vestuario es una "familia".

El central de Palma de Mallorca ha sido titular en cuatro ocasiones y ha participado en las nueve jornadas del campeonato. EFE

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