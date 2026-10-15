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Infantino pide perdón por la gestión del proyecto FFE; los críticos siguen en contra

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Redacción deportes, 15 oct (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas por los errores cometidos en la gestión y comunicación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) durante la primera reunión del Consejo después del Mundial, tras la que los sectores más críticos de Europa con su gestión mantuvieron su postura.

Infantino aseguró ante el Consejo reunido en Zúrich (Suiza) que la idea que pretendía vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos se ha retirado de forma permanente y no volverá a presentarse de ninguna manera e hizo un llamamiento a la unidad.

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"El fútbol es para todos y en todas partes" afirmó, tras señalar que el objetivo del proyecto, sujeto a la aprobación del Consejo de la FIFA y de sus asociaciones miembro, siempre fue aumentar la inversión en el fútbol y canalizarla de forma más eficaz,

Según informó la FIFA en un comunicado, abogados externos informaron al Consejo sobre el trasfondo jurídico del proyecto FFE, cuyos detalles se mantienen confidenciales debido a los procedimientos legales en curso en los Estados Unidos.

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La administración presentó una propuesta denominada Programa de Solidaridad por Superávit de la FIFA, ante los rendimientos comerciales excepcionales e inéditos del Mundial, que utilizaría una parte de las reservas para más que duplicar el nivel de financiación previsto para 2027-2030, cifrado en 6.350 millones de dólares.

A partir de una previsión no auditada del superávit de entre 5.200 y 5.600 millones de dólares para 2023-2026, la iniciativa plantea mantener unos fondos de reserva fijos de 1.700 millones de dólares para hacer frente a imprevistos. Cada federación tendría una asignación de 25 millones de dólares y las confederaciones incrementarán de forma significativa sus asignaciones asignadas en el marco del programa Forward 4.0.

Este plan, que será ultimado por las comisiones pertinentes y por el Consejo de la FIFA en su próxima reunión en diciembre en Doha, estará sujeto a la aprobación del Congreso del 18 de marzo de 2027, en el que se celebrarán las elecciones a la presidencia.

"El dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 asociaciones miembro, y la propuesta de incrementar la inversión en todas las asociaciones miembro, confederaciones y demás partes interesadas a 6.350 millones$ tiene como objetivo reforzar nuestro firme compromiso de seguir respaldando el desarrollo del fútbol y su acceso a nivel global gracias al extraordinario resultado financiero de la Copa Mundial", declaró Infantino.

El presidente destacó que desde que asumió la presidencia en 2016, se ha pasado de 1 millón$ a 25 para cada asociación y dio las gracias a quienes han hecho sugerencias sobre la distribución de fondos. "Debemos mirar hacia el futuro con espíritu de unidad y en el mejor interés del fútbol", dijo.

Tras la reunión, federaciones de la UEFA muy críticas con la gestión de Infantino como Inglaterra y Alemania mantuvieron su postura en contra y rechazaron la continuidad de este en la presidencia.

La presidenta de la Federación Inglesa y vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, señaló que no recibieron respuestas a las preguntas que formularon, como tener acceso a los documentos del proyecto FFE. "Tiene que responder a esas preguntas y, si no lo hace ahora, no está capacitado para ser presidente de la FIFA", afirmó, según medios ingleses.

"La confianza en él se ha perdido. Ahora necesitamos que se presenten nuevas personas con nuevas ideas y descubran cómo poner sobre bases sólidas a esta organización", apuntó a su vez el presidente de la Federación de Alemania, Bernd Neuendor.

El respaldo de África a Infantino lo representó el presidente de la Federación de Mauritania, Ahmed Yahya, quien defendió que "Gianni Infantino está haciendo avanzar el fútbol en todo el mundo". "Vengo del continente africano y sé de lo que hablo. Para nosotros, la igualdad es lo que define a la FIFA hoy en día: que todos los países son iguales. Cuando vamos al Congreso de la FIFA, todo el mundo tiene el mismo voto, de la misma manera. Estoy seguro de que Gianni Infantino es el presidente adecuado. La mayoría quiere que siga".

El Consejo acordó crear un grupo de trabajo que incluirá a todas las confederaciones para examinar en detalle el marco de gobernanza de la FIFA y encargó a la Comisión de Responsabilidad Social evaluar el Premio FIFA de la Paz, cuyo galardón fue entregado por primera vez hace un año al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y tomará una decisión en la reunión de diciembre.

También decidió que la Comisión Legal revise los procedimientos disciplinarios y presente un informe en esa fecha, tras la decisión de la Comisión Disciplinaria independiente durante el Mundial de suspender en periodo de prueba durante un año la sanción de un partido al estadounidense Folarin Balogun por su expulsión frente a Bosnia, adoptada después de una llamada de Trump a Infantino. EFE

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