Fiscal Extremadura: indignante que profesional como Beatriz Biedma tenga que ser protegida

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Badajoz, 15 oct (EFE).- El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, considera "indignante que una profesional como la jueza Beatriz Biedma deba verse en una situación de ser protegida" al "tener miedo” en relación "a sus bienes esenciales, a su persona y a su familia".

Montero Juanes, que se ha reunido este jueves en Badajoz con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha respondido a preguntas sobre la protección policial que desde ayer tiene la jueza que instruyó el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, después de denunciar maniobras en su contra, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

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A su juicio, esto representa "un cañonazo en la línea de flotación del Estado de Derecho".

En cuanto al proceso judicial en torno a la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz, el fiscal superior de Extremadura ha recordado que el Ministerio Fiscal ha mantenido "una tesis absolutoria" dentro de un marco en el que considera que "es un error de base" pensar que éste es un mero órgano acusador, pues se trata de un organismo que "ejercita las acciones penales pertinentes y se opone, en su caso, a las que otros ejerciten".

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Ha precisado que en este caso la tesis absolutoria se sostiene en que se entiende que "los hechos no están probados" y en su caso que "determinados hechos no son constitutivos de delito".

"La sentencia de la Audiencia provincial ha dicho lo contrario, lo que se respeta, pero se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al estarse en profundo desacuerdo, y si se mantienen estos términos también se recurrirá ante el Tribunal Supremo", ha indicado.

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Francisco Javier Montero Juanes ha presentado a Quintana la última memoria sobre la actividad de la Fiscalía y la evolución de la delincuencia en la comunidad autónoma, que también se presentará en próximos días al Ejecutivo y Asamblea extremeños. EFE

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