Etxeberría ve el partido ante Sporting una "oportunidad" para que el equipo se reivindique

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Albacete, 15 oct (EFE).- El entrenador del Albacete, Joseba Etxeberría, ha afirmado que se toma el partido del sábado ante el Sporting Gijón como “una oportunidad” para que el equipo se reivindique tras la última derrota.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves, el preparador vasco ha afirmado que no es un “problema” enfrentarse a un “gran equipo que está en un gran momento” y que “cuenta con una afición que aprieta mucho” porque está convencido de que el Albacete puede mostrarse "competitivo en cualquier campo".

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Etxeberría ha reconocido que el equipo falló "en todo en Valladolid", en un partido que perdió 5-0, pero ha afirmado que tiene claro que su recuperación pasa por “crecer desde la fase defensiva”, aunque eso "no significa" que el equipo sea defensivo.

“Los jugadores son conscientes de que tienen que dar un plus y nosotros necesitamos que todos defiendan, desde los delanteros, para que ensucien las jugadas de inicio y sea más difícil que lleguen con claridad a nuestra portería”, ha añadido.

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En lo que afecta a su oponente, ha dicho que lo conoce "perfectamente", sabe que “están en buena dinámica” y que es “un equipo móvil que hace mucho daño en ataque”.

"Tenemos estudiado al rival y somos nosotros los que tenemos que dar el salto para ser competitivos”, ha expresado.

Por último, ha indicado que sus futbolistas están “rabiosos” porque “no pueden demostrar su mejor nivel” y ha remarcado que el equipo es consciente de que tiene "una masa social detrás que sufre igual" que los jugadores, por lo que se ha mostrado partidario de "volver a enganchar a la gente".

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"No estamos en condición de pedir”, ha concluido. EFE

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