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Elvira Mínguez recibirá una Espiga de Honor de la Seminci por una trayectoria de 3 décadas

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Valladolid, 15 oct (EFE).- La actriz y directora Elvira Mínguez recibirá una de las tres Espigas de Honor de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) como reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria, principalmente como intérprete pero también detrás de la cámara como realizadora y autora de dos libros dentro de su faceta literaria.

Su debut en la gran pantalla a las órdenes de Imanol Uribe ('Días contados'/1995) le valió su primera nominación a los Premios Goya como actriz revelación, y abrió un recorrido de una treintena de filmes bajo la dirección de nombres como John Malkovick, Manuel Gómez Pereira, Steven Soderbergh y Asghar Farhadi, entre otros.

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En cinco ocasiones ha sido nominada a los Premios Goya, la primera como revelación y las cuatro restantes en la categoría de mejor interpretación femenina de reparto que ganó en 2005 con 'Tapas', de Juan Cruz y José Corbacho.

Elvira Mínguez (Valladolid, 1965), que recogerá su Espiga de Honor el 29 de octubre durante la gala que la Seminci dedicará al cine de Castilla y León, debutó en el teatro con 'Romeo y Julieta' (1989), ha participado en una veintena de series televisivas, una de ellas como realizadora y guionista ('La sombra de la tierra'/2024).

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Es también autora de dos libros ('La sombra de la tierra/2023), germen de la serie televisiva que ella misma dirigió, y 'La educación del monstruo' (2026), recientemente publicado..

La 71ª Seminci, además de a Elvira Mínguez, entregará otras dos Espigas de Honor: una de ellas al especialista de sonido estadounidense Willie D. Burton, el primer afroamericano en ganar un Óscar de Hollywood (al mejor sonido o mezcla) por su participación en 'Bird', de Clint Eastwood.

En 2007 recogió otra estatuilla por 'Dreamgirls', de Bill Condon, y su historial acumula otras ocho nominaciones en cinco décadas de recorrido dentro de la especialidad.

La restante Espiga de Honor la recogerá la directora y guionista chilena Valeria Sarmiento (Valparaíso, Chile, 1948), integrante de la Academia de Hollywood y que ha elegido Valladolid para estrenar en España 'detrás de la luvia', la película que pondrá punto y final, de momento, a una trayectoria de cinco décadas y más de treinta filmes.

La 71ª Seminci abrirá el 23 de octubre con la proyección de 'My notes on mars', de la húngara Lili Horvát, y cerrará el 31 de octubre con la presentación en España, fuera de concurso, de 'Hombre al agua', una comedia dirigida, coescrita y protagonizada por el también productor Gael García Bernal.

Serán ocho días de cine con 208 películas en diferentes estrenos (de ellas 71 cortometrajes), de las cuales 121 son estrenos en España (88), mundiales (30) y europeos (3).

Se estrenan en esta edición como directores del festival Mariona Viader y Javier H. Estrada, los dos colaboradores más próximos a José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre después de dirigir tres ediciones de Seminci (2023-2025) y cuya figura será recordada durante la gala inaugural del certamen. EFE

(foto)

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