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El Frigoríficos recurre ante Apelación el polémico gol del Bidasoa en O Gatañal

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 15 oct (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo informó este jueves de que ha presentado un recurso ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de balonmano (RFEBM) tras ser desestimada su impugnación por parte del Comité de Competición del resultado de su encuentro ante el Bidasoa.

En su comunicado de prensa, la entidad presidida por Alberto González señala que Competición no valoró “adecuadamente” las pruebas aportadas y “cuestiona” la aplicación de las reglas de juego tanto de la RFEBM como de la IHF “con la finalización del tiempo reglamentario y la correcta ejecución del saque de centro”.

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En su recurso, los servicios jurídicos del Frigoríficos señalan que el partido no finaliza cuando suena la bocina, como apuntaba Competición en su resolución, sino que lo hace “cuando se llega al minuto 60, tal y como establecen las normas de competición”.

El origen de la polémica se encuentra en la última jugada del partido, en la que el internacional Mario Nevado anotó el gol que dio los dos puntos al Bidasoa Irún, según la versión del Frigoríficos con un lanzamiento fuera de tiempo. EFE

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dmg/ism

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