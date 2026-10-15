Domínguez: "El Barça está muy lejos del resto de equipos de la Asobal"

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 15 oct (EFE).- Quique Domínguez, entrenador del Frigoríficos del Morrazo, asume que el Barça, al que reciben este domingo en el pabellón de O Gatañal, está en estos momentos “muy lejos” del resto de equipos que compiten en la Liga Asobal.

“Es un equipo con un potencial tremendo, que está muy lejos de la totalidad de los rivales de la Liga. Pero es un partido que tenemos que jugar, en el que necesitamos fijarnos nuestros objetivos en cuanto a competir, rendir y hacer las cosas bien ante un rival tan bueno delante”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico gallego no escondió su satisfacción por haber conseguido la primera victoria de la temporada en la pista del Torrelavega porque “lo estábamos buscando y creo que lo habíamos merecido en algún partido anterior”.

En este sentido, ha notado “más alegría” y “más optimismo” en sus jugadores durante los entrenamientos de esta semana, pese a que él es consciente de que “solo han sido dos puntos” y ahora tienen un partido “dificilísimo” ante el Barça.

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Finalmente, Domínguez agradeció el apoyo de los numerosos aficionados gallegos que el pasado sábado se desplazaron al pabellón Vicente Trueba de Torrelavega para acompañar a su equipo.

“Anima mucho ver a tanta gente nuestra en los partidos que jugamos fuera de casa, es un refuerzo muy grande porque en O Gatañal ya cuentas que esté tu afición y lo valoras mucho, pero fuera de casa siempre tiene ese punto especial por los kilómetros que han hecho. Ojalá que la de Torrelavega sea el primero de los muchos triunfos que celebramos con ellos”, concluyó. EFE

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dmg/apa