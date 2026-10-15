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De la Fuente felicita a los clubes españoles en la 'Champions': "Somos unos privilegiados"

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Murcia, 15 oct (EFE).- El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha sido investido este jueves doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y, en declaraciones previas a los periodistas, ha felicitado a los clubes españoles en la 'Champions' al resaltar que "es el único país que hizo pleno en esta jornada", por lo que aseguró que son "unos privilegiados de contar con esta materia prima".

El seleccionador sacó pecho por los resultados de los cinco equipos en la máxima competición continental a nivel de clubes. "Para mí LaLiga es la competición más importante del mundo, muy exigente, y aunque en otros países también lo es, ésta es la de más nivel. Cuando competimos fuera de nuestras fronteras demostramos el potencial futbolístico de los clubes y de nuestros futbolistas", señaló.

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Cuestionado por si prefiere llegar al triunfo con una exhibición como hizo el Barça en el 1-4 que logró el martes en el campo del Galatasaray turco o sabiendo sufrir para remontar un 3-1 adverso como logró el Madrid en el 3-4 en el feudo de la Roma de Italia un día después, no se mojó pero sí que alabó el hecho de salir victorioso.

"En el deporte y en la vida se pierde mucho más que se gana y por eso hay que poner en valor llegar al triunfo y, como deportista, siendo un competidor nato como soy, ya es un motivo de celebración. Lo pongo en valor todo y nunca es fácil sea cual sea el resultado sino que es difícil", manifestó.

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Sobre el acto académico, expresó su agradecimiento por ser investido honoris causa, algo que nunca soñó, según ha resaltado, y admitió que para él tiene un "un significado muy especial" que la investidura llegue de la Universidad Católica dada sus marcadas creencias religiosas.

"Soy católico y para mí todo lo que esté relacionado con la fe supone un motor en la vida y algo muy importante", dijo el técnico riojano, que comparte con la UCAM "principios básicos que recibimos con nuestros padres, nuestros profesores, nuestros entrenadores... como la generosidad, la solidaridad, el sacrificio, el trabajo en equipo, la capacidad de superación y anteponer el interés del grupo al individual".

Por otra parte, sobre su nominación en el apartado de entrenadores al premio Balón de Oro, cuya gala se celebrará el lunes 26 en París, de la Fuente dijo: "Ya es un orgullo estar nominado y competir con otros grandísimos entrenadores. No es un reconocimiento mío sino de un grupo de trabajo maravilloso y unos jugadores excepcionales, y ojalá tengamos la suerte de ganarlo pero ya digo que es un honor estar ahí".

De la Fuente cerró su intervención ante los periodistas con una reflexión vital. "Ayer me acosté queriendo ser hoy mejor en todo, en mi actitud personal y profesional y siempre se puede mejorar yendo paso a paso. Tenemos un reto muy importante y la autoexigencia es la mejor de las motivaciones para transmitir ambición hasta el final de tus días", apostilló. EFE

Ij/cc/jap

(foto) (vídeo)

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