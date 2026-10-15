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Condenan a un hombre a devolver a los herederos de su madre los más de 75.000 euros que retiró de sus cuentas

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un hombre acusado de un delito continuado de apropiación indebida del dinero de la cuenta de su madre por no existir violencia ni intimidación en los hechos, pero lo condena al pago de los 75.846 euros sustraídos a los herederos de la mujer.

El tribunal, tras valorar los hechos probados, que acreditan numerosas retiradas y transferencias realizadas por el sospechoso desde cuentas pertenecientes a su madre que padecía demencia, considera que sí se produjo el hecho delictivo, pero aplica la excusa absolutoria prevista en la redacción vigente al tiempo de los hechos.

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Esta exime de responsabilidad penal al autor de los hechos cuando la sustracción se ha producido entre ascendientes y descendientes sin violencia ni intimidación, por lo que absuelve al acusado de la responsabilidad penal.

No obstante, la Sala mantiene la responsabilidad civil derivada de las disposiciones acreditadas y fija la indemnización a favor de la comunidad hereditaria de la víctima en 75.846 euros. La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG.

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