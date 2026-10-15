CCOO exige garantizar la subida pactada del 4,5 % a los empleados públicos para 2027

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Madrid, 15 oct (EFE).- CCOO ha exigido al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos respecto a la subida salarial del 4,5 % a los empleados públicos comprometida para 2027.

El sindicato ha enviado un escrito dirigido al ministro, según ha explicado en un comunicado, en el que solicita al Gobierno que articule una norma legal que garantice la subida salarial pactada.

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El Acuerdo Marco que suscribieron CCOO, UGT y CSIF establecía un incremento salarial fijo del 2,5 % para 2025, un incremento fijo del 1,5 % y un incremento variable (dependiendo de la evolución del IPC) del 0,5 % para 2026, y un incremento fijo del 4,5 % para el año 2027.

CCOO ha recordado que este es un compromiso pactado y refrendado por la mayoría de los grupos parlamentarios para garantizar el incremento a más de tres millones de empleados públicos.

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Además, ha instado a agilizar el resto de compromisos tanto en materia salarial como en indemnizaciones o pluses de residencia o razón de servicios, así como lo relacionado con el empleo público, la digitalización, la salud laboral o igualdad a través de la comisión de seguimiento. EFE