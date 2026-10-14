Zan Tabak: “El parcial final de 19-0 a favor de Asisa Joventut ha decidido el partido”

Badalona (Barcelona), 14 oct (EFE).- El entrenador del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, ha remarcado que “el parcial final de 19-0 a favor de Asisa Joventut ha decidido el partido”, tras caer por 96-75 en el Olímpic tras un partido aplazado de la segunda jornada en el que su equipo fue mucho tiempo por delante.
El técnico croata se ha mostrado resignado por el final del partido de su equipo. “No creo que se nos haya gastado la gasolina. Hemos llegado a estar un punto por debajo en el inicio de ese tramo, y a partir de ahí hemos fallado tres tiros abiertos y nos hemos hundido”, ha dicho.
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“Jugábamos ante un equipo que también necesitaba la victoria y en el tramo final han sido mejores que nosotros. El rebote ha sido uno de los aspectos determinantes para que ellos acabaran ganando”, ha añadido.
Por último, Tabak ha hablado de la racha de derrotas que sufre el equipo en este inicio de temporada. “No creo que tengamos nada de ansiedad. Ha habido minutos que hemos jugado muy bien, pero necesitamos continuidad”, ha zanjado. EFE
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jvs/asc
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