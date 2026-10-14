Las emotivas palabras del rey Felipe al despedirse de Melilla: “Merecéis sentir más a menudo el abrazo de los españoles, también a través de vuestros reyes”

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Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado Melilla tras su paso por Ceuta, en el que ha sido su primer viaje a la ciudad autónoma desde el inicio de su reinado, en un momento marcado por la crisis migratoria que afectó a ambos territorios dos meses y medio antes. La agenda ha combinado encuentros institucionales, una visita a un colegio público y un discurso del rey ante representantes de la sociedad melillense, un itinerario calcado del que tuvieron por Ceuta.

El colegio público Pintor Eduardo Morillas de Melilla escolariza a más de 900 alumnos, cuenta con 79 docentes y es bilingüe desde hace más de 25 años. Los reyes han recorrido aulas de Infantil y Primaria y han conocido su proyecto de atención al alumnado con trastorno del espectro autista. Los monarcas han llegado al centro educativo hacia las 17:00 horas, después de reunirse con autoridades locales y representantes de la ciudad. A su llegada, les han recibido el presidente de la Ciudad de Melilla y la delegada del Gobierno de la comunidad autónoma, mientras cientos de vecinos aguardaban en las inmediaciones.

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El recorrido a pie hasta la entrada se ha prolongado durante alrededor de una hora. La reina Letizia ha cogido en brazos a un bebé y ha hecho carantoñas a otro antes de entrar en el recinto junto al rey Felipe. La visita ha permitido a los reyes conocer un centro situado en un barrio residencial densamente poblado que presenta la convivencia, la diversidad cultural y la educación inclusiva como rasgos de la ciudad. La iniciativa para el alumnado con TEA adapta los recursos educativos para favorecer el desarrollo y la participación de cada estudiante.

Los reyes Felipe y Letizia en Melilla (EFE)

El recorrido de los reyes en Melilla

Tras la visita al colegio, Felipe VI y la reina Letizia se han desplazado al Hotel Melilla Puerto, donde el monarca se ha dirigido a cerca de 400 representantes de distintos ámbitos de la sociedad melillense. El rey ha agradecido la acogida y ha afirmado que el viaje a Ceuta y Melilla llevaba “demasiado tiempo” pendiente.

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“La reina y yo estábamos deseando estar aquí en Melilla con todos vosotros”, ha dicho Felipe VI. También ha explicado la emoción de recorrer las calles y plazas de ambas ciudades, conversar con autoridades y vecinos y escuchar sus preocupaciones: “Nos emociona escucharos y sentirnos próximos a vuestros problemas, animándoos también ante el futuro”.

Los reyes Felipe y Letizia en Melilla (EFE)

El monarca ha situado la tolerancia y el respeto entre credos, razas y culturas entre los elementos que deben protegerse. También ha definido la diversidad como uno de los rasgos distintivos de Melilla y ha reivindicado su patrimonio histórico, con referencias al Faro, Melilla La Vieja, la arquitectura modernista y los templos de las cuatro culturas.

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El discurso del rey Felipe

“La convivencia es un reto diario que durante siglos habéis gestionado con sabiduría”, ha señalado el rey. A continuación, ha vinculado los acontecimientos de los últimos meses en Ceuta y, “en cierta medida”, en Melilla con la necesidad de “seguir trabajando unidos” y de anteponer el entendimiento y la unidad institucional para mantener una democracia avanzada.

Los reyes Felipe y Letizia en Melilla (EFE)

Felipe VI ha subrayado el arraigo de la ciudad con una afirmación directa: “Melilla es España y Melilla es Europa: su frontera es frontera de la Unión”. El monarca ha añadido que “nadie confunda nuestras convicciones con debilidad” y que España está preparada para defender “nuestros valores y nuestras libertades”. El rey ha descrito a Melilla como “una frontera única que no distingue flancos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas”.

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Los reyes Felipe y Letizia en Melilla (EFE)

También ha recibido una llave simbólica de la ciudad, que ha definido como testimonio de la acogida, la lealtad de los melillenses y el compromiso de la Corona con el territorio. El rey Felipe, con la reina Letizia a su lado, ha finalizado con un emotivo mensaje para los melillenses: “Merecéis sentir más a menudo, también a través de vuestros reyes, el abrazo y la cercanía de todos los españoles”.