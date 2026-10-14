España

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Las Loterías de Catalunya publicó los resultados del sorteo de este miércoles. Aquí está los números ganadores

La 6/49 realiza tres sorteos a la semana (Infobae)
La 6/49 realiza tres sorteos a la semana (Infobae)
Guardar

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la 6/49 de este miércoles 14 de octubre, efectuado por las Loterías de Catalunya, el ente responsable de los juegos de azar en la comunidad catalana que entrega millones de euros en premios.

Es importante mencionar que la lotería de la 6/49 lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábado, después de las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Ganadores de la 6/49

Fecha: 14 de octubre.

Combinación ganadora: 8, 11, 16, 17, 21, 48.

Complementario: 31.

Reintegro: 8.

Joker: 8, 7, 9, 0, 0, 6.

El plan de premios de la 6/49

La lotería de la 6/49 cuenta con una importante lista de premios que alcanza hasta el millón de euros, tanto en su versión tradicional como con los resultados del Joker.

En el caso de la lotería tradicional el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis de seis: 1.000.000,00 euros

Cinco de seis, más complementario: 25.019,63 euros

Cinco de seis: 1.569,08 euros

Cuatro de seis: 58,28 euros

Tres de seis: 8,58 euros

Reintegró: 1,00 euro

En el caso del Joker el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

PUBLICIDAD

Seis números: 100.000,00 euros

Cinco últimos números 10.000,00 euros

Cuatro últimos números: 1.000,00 euros

Tres últimos números: 100,00 euros

Dos últimos números: 10,00 euros

Último número: 1,00 euro

Los pasos para cobrar los premios de la 6/49 (Archivo)
Los pasos para cobrar los premios de la 6/49 (Archivo)

Cómo cobrar los premios de la 6/49

Hay diversas formas de cobrar los premios de la lotería de la 6/49, la cual cambia de acuerdo con la cantidad del monto obtenido. 

Los premios que no sobrepasan los 120 euros, por ejemplo, se pueden cobrar en los establecimientos de venta de boletos de las Loterías de Catalunya autorizados. 

En algunos casos y por decisión propia, estos establecimientos pueden pagar premios menores a los 2 mil euros

En tanto, los premios que sobrepasen los 120 euros pero que sean menores a los 150 mil euros, pueden cobrarse en las oficinas de CaixaBank

Mientras que en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios de las Loterías de Cataluña se pueden pagar todos los premios, cualquiera que sea su cuantía.

Cabe mencionar que si el premio es igual o superior a los 2 mil euros, la persona ganadora deberá presentar su DNI y, en caso de que desee cobrar mediante transferencia, el Certificado de Titularidad Bancaria, así como firmar el correspondiente documento de protección de datos.

Recuerda que cada uno de los boletos ganadores disponen de una fecha de caducidad, es decir, un tiempo límite para poder cobrar el premio. En el caso de los sorteos ejecutados por las Loterías de Catalunya los premios expiran 90 días después de la fecha del juego correspondiente.

¿Cómo ganar la 6/49?

Para poder participar en la lotería de la 6/49 necesitas al menos 1 euro, que es el precio de la apuesta mínima. Tienes la posibilidad de adquirir tu boleto en línea o a través de vendedores autorizados en puntos físicos.

Posteriormente, debes de escoger tu combinación ganadora conformada por seis números elegidos entre el 1 y el 49. Puedes elegir tus números de la suerte o dejar que se llenen con números al azar. 

Con la 6/49 tienes la opción de meter más de una apuesta por sorteo para incrementar tus posibilidades de ganar.

Además, al momento de realizar tu apuesta, puedes añadir –por un euro más– el Joker que te da la posibilidad de ganar hasta 100 mil euros extras.

Para ganar el premio mayor, los seis números de tu apuesta deben de coincidir con los resultados del sorteo. Sin embargo, tienes la posibilidad de ganar algún premio desde los tres aciertos.  

Sin mencionar que, además de los seis dígitos de la combinación ganadora, el sorteo arroja tres números más: el Complementario, el Plus –que te permite duplicar el premio del sorteo– y el Reintegro –para recuperar lo invertido en la apuesta–.

Temas Relacionados

Resultado Lotería 6/49 hoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaLotería 6/49 Cataluña España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 14 de octubre de 2026

La actuación de Rosalía en ‘Saturday Night Live’ despierta las sospechas de los expertos: “Quedarse así de inmóvil es prácticamente imposible”

Dos bailarines profesionales explican a ‘Infobae’ la dificultad de mantener la posición de los pies que adoptó la cantante durante su interpretación de ‘Reliquia’

La actuación de Rosalía en ‘Saturday Night Live’ despierta las sospechas de los expertos: “Quedarse así de inmóvil es prácticamente imposible”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Felipe Sacristán, mecánico con 40 años de experiencia, insiste: “Si vuestro coche tiene 90.000 kilómetros realizadle el cambio del aceite, aunque la marca del automóvil diga que no hay que hacerlo”

También aconseja renovar el filtro y repetir esta tarea de mantenimiento cada 60 mil kilómetros para prevenir averías en la transmisión automática

Felipe Sacristán, mecánico con 40 años de experiencia, insiste: “Si vuestro coche tiene 90.000 kilómetros realizadle el cambio del aceite, aunque la marca del automóvil diga que no hay que hacerlo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe Sacristán, mecánico con 40 años de experiencia, insiste: “Si vuestro coche tiene 90.000 kilómetros realizadle el cambio del aceite, aunque la marca del automóvil diga que no hay que hacerlo”

Felipe Sacristán, mecánico con 40 años de experiencia, insiste: “Si vuestro coche tiene 90.000 kilómetros realizadle el cambio del aceite, aunque la marca del automóvil diga que no hay que hacerlo”

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Juan José Ebenezer, mecánico: “Que el tapón del refrigerante regula la presión es mentira, no sirve para eso”

Estados Unidos propone un arancel de 200.000 dólares por cada buque con bandera de España y adelanta restricciones a productos

ECONOMÍA

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

Un experto confirma cuánto le ha costado a Shakira las 13 noches en Madrid: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”

Adiós al spam telefónico: las llamadas comerciales para captar clientes empezarán con el prefijo 400 desde este sábado

La nueva cuenta Financia Europa permitirá invertir hasta 150.000 euros con ventajas fiscales: aplazará los impuestos y dejará exenta parte de las ganancias tras cinco años

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna