Shermadini destaca la regularidad de La Laguna Tenerife en la victoria ante Maxima Roma

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Santa Cruz de Tenerife, 14 oct (EFE).- El pívot de La Laguna Tenerife Giorgi Shermadini ha destacado la regularidad del conjunto aurinegro en la victoria de este miércoles ante el Maxima Roma por 91-71, en un encuentro en el que los insulares mantuvieron la concentración durante los 40 minutos y mejoraron las sensaciones ofrecidas en su anterior compromiso europeo en Londres.

El jugador georgiano ha felicitado al cuerpo técnico y a sus compañeros por el trabajo realizado, con especial atención al rendimiento defensivo y a la capacidad anotadora del equipo, que ha logrado imponerse con claridad a un rival al que ha definido como un grupo con "muy buenos tiradores" y jugadores interiores "de nivel", por lo que ha considerado que los canaristas han completado un partido muy sólido.

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Shermadini ha establecido diferencias entre el encuentro de este miércoles y la derrota sufrida ante el London Lions, en la que, a su juicio, el equipo no mostró la concentración necesaria para competir, mientras que ante el conjunto italiano todos los jugadores cumplieron con sus responsabilidades, "hoy todos los jugadores hicimos nuestro trabajo muy bien en todos los aspectos", dijo.

El pívot ha restado importancia a la posibilidad de alternar su participación en los encuentros debido a la amplitud de la plantilla, al recordar que la decisión corresponde al entrenador y que los jugadores deben aceptar las rotaciones durante una temporada con numerosos compromisos, ya que "somos 15 jugadores y cada partido alguien tiene que descansar", ha explicado.

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En el plano individual, Shermadini ha asegurado que se encuentra en buenas condiciones físicas y preparado para competir cuando el técnico lo considere oportuno, al tiempo que ha subrayado que su principal objetivo es mantenerse sano durante el curso, puesto a que "lo más importante es estar sano y no tener ninguna lesión ni ningún contratiempo". EFE

AM/arh