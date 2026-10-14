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Sergio Gómez: "Va a ser un partido especial para mí"

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San Sebastián, 14 oct (EFE).- El lateral de la Real Sociedad Sergio Gómez aseguró este miércoles que el partido de la Liga Europa que su equipo disputará el jueves frente al Union Saint-Gilloise será "especial" para él porque se disputará en Bélgica, donde jugó en las filas del Anderlecht.

Gómez analizó el encuentro en una comparecencia en el estadio belga Den Dreef y destacó que para su equipo será clave mantener la posesión para amarrar su primera victoria europea del curso.

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"El hecho de que ellos no jueguen en su estadio habitual será diferente. Jugaremos en un campo nuevo, pero yo ya he estado aquí y va a ser un partido especial para mí", destacó.

"Con el Anderlecht -añadió- este partido era el derbi. El Saint-Gilloise subió de categoría, hizo un gran año metiéndose en Europa y, aunque sólo quedan un par de futbolistas de aquella etapa y tengo un excompañero allí, va a ser un rival muy difícil, que corre mucho y con mucha intensidad".

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En cuanto al planteamiento táctico para contrarrestar las virtudes del conjunto belga, Sergio Gómez abogó por imponer el estilo propio de la Real Sociedad sobre el terreno de juego.

"Intentaremos tener el balón, que es lo que sabemos hacer. Estar en un bloque bajo y ponernos a correr les puede beneficiar a ellos, así que trataremos de imponer nuestro juego para sumar los tres puntos", manifestó.

El futbolista txuri-urdin resaltó su buen estado físico tras acumular una alta carga de minutos en este arranque de temporada. "Es importante estar disponible y hago todo lo posible para estar al cien por cien", subrayó.

"Estoy agradecido por jugar tanto y preparado para ayudar. Es verdad que en los últimos partidos estamos encajando y marcando muchos goles, pero lo más importante es ganar. En LaLiga nos estamos asentando y en Europa tenemos que dar nuestro nivel para lograr el primer triunfo, dar un paso adelante y ganar tranquilidad", concluyó.

EFE

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pbl/cl/ism

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